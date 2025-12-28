Opinión | Zamoreando
El lado humano de los políticos
Hay que bajar a pisar el barro y a echar un tute en el bar o una petanca en la plaza del pueblo o un paseo por la vía más céntrica de la ciudad, a ser posible sin guardia de corps alguna
¿Por qué a los políticos en general les cuesta tanto mostrar su lado más humano o lo que es igual, mostrarse humanos? Me parece fabuloso que sean buenos políticos, no abundan, buenos gestores, también andamos escasos, pero al igual que me ocurre con los médicos, también me gusta que sean humanos, que se hagan uno de nosotros, que no estén todo el santo día subidos en el machito del poder que pone distancia entre ellos y el resto de los mortales.
Deme políticos cercanos. La cercanía cotiza al alza, se valora mucho, pero pocos son los que se abren a mostrarse humanos. Hay que bajar a pisar el barro y a echar un tute en el bar o una petanca en la plaza del pueblo o un paseo por la vía más céntrica de la ciudad, a ser posible sin guardia de corps alguna. Un político es más líder cuando desarrolla su capacidad para comunicarse, inspirar y conectarse con sus ciudadanos en todos los niveles. Los despachos no deben ser una constante en el quehacer diario de los políticos, hay que patear la calle, los barrios, los pueblos y convencer, no de palabra, sino con acciones, con actos.
La empatía es un aspecto fundamental del lado humano del líder político. ¿Cuántos políticos empáticos conoce usted? Recuerdo a aquella ejerciente que relevada de un importante cargo institucional en el que precisamente no brilló, la premiaron con un escañito en el Senado, y cada vez que acudía a un evento reclamaba: "¿Dónde está mi silla de senadora?". Si en lugar de sentarse en sillas privilegiadas lo hicieran cerca de las sillas que ocupan los ciudadanos, se eternizarían en sus cargos, contando con el favor de los ciudadanos.
La capacidad de comprender y compartir los sentimientos y aspiraciones de los ciudadanos es crucial para desarrollar una relación de confianza con el ciudadano, el gran "colocador", mediante su voto, de los que tocan poder. Vale ya de despachos cerrados a cal y canto, del trato displicente que emplean con quien a ellos acuden en busca de soluciones o de ayudas. Sabido es que los ciudadanos responden positivamente a líderes honestos, confiables, cercanos y transparentes. Por lo tanto, crear una atmósfera de confianza entre el político y la sociedad permite al líder comprender las necesidades de los ciudadanos y tomar decisiones que les beneficien.
Suscríbete para seguir leyendo
- Hasta 10 horas de cola bajo la lluvia para comprar sillas de la Cabalgata de Reyes de Alicante
- Denuncian a un pescador de Santa Pola con 112 kilos de gamba roja que no pasaba los controles de la lonja
- La Ley de Propiedad Horizontal permite echarte de tu propia casa hasta tres años si haces esto
- María José Martínez: «Vemos niños con 12 años que no saben leer y que en poco tiempo avanzan»
- No me han gustado las críticas de la Cámara a Barcala, las cuestiones técnicas no se arreglan con insultos
- Los vecinos del Casco Antiguo de Alicante denuncian la 'puerta de atrás' en el ocio nocturno para evitar la ZAS
- 99 años de la 'Nevà Grossa': cuando la provincia de Alicante se cubrió de nieve
- Este es el animal que ha puesto en alerta a la Generalitat en la Font Roja