Mujeres y actividad laboral, un siglo de avances, resistencias y retrocesos.

Históricamente, las mujeres de las clases desfavorecidas han desempeñado trabajos ligados a las actividades tradicionales, dentro y fuera del ámbito familiar, sin que ello generase objeciones sociales significativas. Ese equilibrio empezó a quebrarse con la Revolución Industrial, cuando la separación entre espacios masculinos y femeninos relegó a las mujeres al ámbito privado. Entonces, algunas mujeres de clase media se rebelaron, aspirando a trabajar fuera de casa. La sociedad reaccionó cuestionando su inteligencia y su presencia en las ocupaciones externas. La Iglesia, inicialmente contraria a sus pretensiones, modificaría su postura hasta promover sindicatos femeninos.

A comienzos del siglo XX, la legislación laboral española basculó entre las normas específicas para mujeres y niños y las generales dirigidas al conjunto de la población trabajadora, como el descanso dominical o la jornada de ocho horas; disposiciones frecuentemente incumplidas. Las mujeres afrontaban largas jornadas en condiciones precarias, trabajando a destajo en locales con graves deficiencias sanitarias, salarios inferiores a los de los hombres y supeditadas a su supervisión. En algunas profesiones se imponían requisitos específicos, como la «buena conducta» exigida a maestras y telefonistas, o la obligación de ser jóvenes y tener apariencia atractiva para otros desempeños.

En Alicante, durante los años veinte, se amplió el acceso de las mujeres al mercado laboral pese al elevado analfabetismo. La mayoría se empleó en el sector servicios (maestras, servicio doméstico) y en la Fábrica de Tabacos.

La II República significó un cambio profundo. Las mujeres fueron reconocidas como ciudadanas con derecho al voto e igualdad legal en el acceso al trabajo. Se posibilitó su desempeño de nuevos puestos (registradoras de la propiedad, notarias y otros), aunque en 1934 se les impidió acceder a la fiscalía y la judicatura. Pese a ello, durante la Guerra Civil se nombraron las primeras juezas.

El periodo republicano alumbró importantes avances legislativos. La Ley del Contrato de Trabajo consolidó la jornada de ocho horas (excepto en el servicio doméstico), fijó un salario mínimo, reconoció una semana de vacaciones pagadas y protegió frente al despido injustificado. La de Accidentes de Trabajo instauró el seguro obligatorio y la de Jurados Mixtos creó mecanismos de mediación para resolver los conflictos laborales.

Las condiciones mejoraron, aunque subsistieron limitaciones, especialmente para las mujeres casadas, cuyo salario percibían los maridos, salvo en caso de separación. La maternidad dejó de ser causa de despido y se mantuvo la prohibición del trabajo nocturno, con un descanso mínimo de doce horas. Ocupaciones como el servicio doméstico quedaron fuera de estas normas.

Durante la guerra crecieron los empleos femeninos poco cualificados. En Alicante comenzó a ejercer la primera médica. Muchas alicantinas desempeñaron tareas tradicionales —tejer, confeccionar ropa militar, gestionar cantinas escolares, cuidar de la infancia refugiada— y se incrementó su participación en la vida política y sindical.

Finalizada la guerra, las normativas republicanas fueron sustituidas por nuevas disposiciones del régimen franquista, como el Fuero del Trabajo (1938), que restauró la subordinación legal de las mujeres. En Alicante, se aplicaron depuraciones profesionales en la enseñanza, el Ayuntamiento o la Fábrica de Tabacos. Muchas trabajadoras fueron apartadas de sus puestos de trabajo por no ajustarse al modelo femenino impuesto, abandonando las fábricas y retornando al hogar. El régimen contó para ello con la colaboración de la Iglesia, la escuela, la Sección Femenina y sistemas punitivos como las «listas negras».

Se les vetó el acceso a puestos administrativos, como la abogacía del Estado, que habían logrado en la etapa anterior. Dependían legalmente del padre hasta los 25 años y, tras casarse, del marido, quien cobraba el subsidio familiar por los hijos. Se promovía que no trabajasen fuera del hogar y, si lo hacían, que abandonaran el empleo al casarse a cambio de una dote. Solo podían solicitar volver a trabajar tras dos años de matrimonio y con permiso del marido, demostrando necesidad económica. Quienes tenían empleo eran a menudo estigmatizadas por no «permanecer» en casa.

Las mujeres de clase obrera, que no podían eludir el trabajo, lo desempeñaban en peores condiciones. Sus salarios eran entre un 30 % y un 50 % inferiores a los masculinos y carecían del derecho a protestar o de sindicarse. Creció el trabajo a domicilio, sin registros ni protección, de costureras, lavanderas, peinadoras, profesoras e incluso la prostitución.

Según la Sección Femenina, las ocupaciones «adecuadas» para mujeres eran las de maestra, secretaria, modista, telefonista o peluquera. Este organismo impulsó el Servicio Social, que era obligatorio para las mujeres solteras aspirantes a cursar estudios o determinados puestos laborales.

En síntesis, desde la industrialización al franquismo, la historia laboral femenina ofrece una trayectoria irregular, que fluctúa desde la precariedad y la exclusión a las conquistas republicanas, desmanteladas por la dictadura franquista. De modo que puede asegurarse que, entre avances parciales, retrocesos y controles morales, las mujeres trabajaron siempre, pese a las barreras legales, sociales y culturales que perseveraron por mantenerlas en la dependencia y fuera del espacio público.