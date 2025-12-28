Una preciosidad

Father Mother Sister Brother ★★★★ Director: Jim Jarmusch Reparto: Tom Waits, Adam Driver

La película es un tríptico en donde mediante tres historias se plasman los vericuetos de las relaciones familiares. Por este orden, las paternofiliales, las maternofiliales y las fraternales. Father está ambientada en EE. UU., Mother en Dublín, y Sister Brother en París.

Jim Jarmusch nos ofrece otra muestra de su talento. Su obra se cuece a fuego lento. Es un cine en el que aparentemente no pasa nada, porque lo que se va sucediendo en los fotogramas es la vida misma. Captar la esencia de esos fragmentos de vida auténtica resulta una experiencia muy gratificante. Casi mágica.

Con una suave cadencia, sin ninguna prisa y envueltas en una gran sencillez, por las rendijas de estas historias se cuelan los sentimientos verdaderos. Las conversaciones son confesionales, pero lo más hermoso es descubrir el subtexto que preside cada una de los encuentros familiares.

A unos críticos les ha gustado más la primera etapa, otros se quedan con la segunda, y hay quienes aman más la tercera. No hay por qué desgajarlas, puesto que es el conjunto de esta trilogía el que completa una película magnífica. Cine elegante, en apariencia sencillo, pero de una profundidad prodigiosa.

Es un placer compartir con Jim Jarmusch estos tres viajes que comienzan precisamente en los vehículos que emplean cada uno de los protagonistas. Los actores y actrices están espléndidos. Father mother sister brother es una de las mejores películas del año. Una obra maestra sutil y delicada en la que se da valor al silencio.