El problema de la corrupción no son los políticos

Los gobernantes no son el problema. El problema son los votontos que votan a los políticos que les perjudican, impulsando que cada día sean más corruptos.

Hace casi un siglo, desde 1927 a 1930, Ortega y Gasset publicó varios artículos que acabaron en su libro fundacional La rebelión de las masas.

En ese libro describía unas sociedades europeas donde las masas habían alcanzado las más altas esferas del poder, incluyendo la política y las instituciones. Advertía que si no se apartaba a las masas del poder, las sociedades se destruirían a sí mismas. Acertó.

En este libro se apuntaba la desinformación mediática, la corrupción ideológica y moral de los gobernantes como origen del problema.

Según documentos oficiales de la Comisión Europea, en el año 2010 la mayoría de los gobernados ya sabían que cada día se vivía peor en todos y cada uno de los 27 Estados miembros de la Unión Europea.

Cabe pensar que una gran parte de esas personas conscientes de la decadencia, saben que la corrupción era la causa, aunque ninguna fuera consciente de que ha habido una Revolución de la corrupción, revelada como tal el 9 de diciembre de 2025, Día internacional contra la corrupción, por Javier Marzal.

Suele decirse que Occidente tiene sociedades enfermas y se advertía que los trastornos mentales serían la enfermedad con más enfermos de este siglo.

Algunos afirman que en el terreno electoral existe un síndrome de Estocolmo, porque los electores votan a quienes han secuestrado sus vidas o el sistema. Dadas sus consecuencias, yo lo denomino supersíndrome de Estocolmo y cada día más personas califican de votontos a quienes hacen que sigan gobernando los partidos políticos que han causado la decadencia.

A la vista de los resultados electorales y los acuerdos de gobierno, estos enfermos o trastornados electorales o votontos son aquellos que votan o apoyan a cualquiera de los partidos políticos que ya han gobernado o a los partidos que han apoyado a los gobiernos resultantes, así como los abstencionistas.

Los abstencionistas son ignorantes políticos, que afirman que la política no les interesa o que no quieren ser cómplices del sistema, cuando eso exactamente es lo que son.

En 2024, descubrí que la mayoría de los periodistas y medios de comunicación, incluyendo a los teóricos disidentes, son bipartidistas o nacionalistas.

Lógicamente, esta aceptación de la corrupción hace que los políticos sean cada día más corruptos. Este aumento constante de la corrupción y su aceptación masiva mediante los resultados electorales, crea un círculo vicioso o espiral de decadencia.

Este aumento de la corrupción como llevan advirtiendo las organizaciones internacionales desde la década de 1990, corroe toda la sociedad, politizando el pensamiento, la ciencia, la educación, la sanidad, la tributación, la economía y todos los ámbitos de la sociedad civil. Precisamente esta corrupción sistémica mediante la politización es la causa de la decadencia.

Lo mismo sucede con los jueces, si las masas quieren políticos corruptos no van a ser ellos quienes se opongan. Cabe decir lo mismo de las organizaciones internacionales que podrían ser la solución.

En los países de la Unión Europea, las consecuencias de los votontos es mucho más grave que en el resto del mundo por dos motivos: el mayor nivel de corrupción y la corrupción doble, nacional y de la propia UE.

En este sentido, votar a partidos corruptos en las elecciones generales tiene graves consecuencias, pero si también se vota a los mismos en las elecciones europeas, se impulsa doblemente la corrupción. Esta es la causa de que los países de la Unión Europea tengan una decadencia mayor que en el resto del mundo.

A pesar de todo lo antedicho, la mayoría echa la culpa a los políticos, con proclamas, probablemente creadas por la propia metamafia institucional, como “no nos representan”, que sirven para desvirtuar la realidad y perpetuar el problema.

La solución a la decadencia producida por la rebelión de las masas, mediante la Revolución de la corrupción, es una Contrarrevolución que incluya explicar a los votontos el contenido de este artículo y hacerles responsables de que exista la metamafia, la Revolución de la corrupción y la decadencia.