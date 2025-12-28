La vida es ilusionarse por lo que ha de venir, y cuando todo ello ha llegado volver a ilusionarse por una nueva tanda de novedades, y continuar así en un bucle sin fin del que es mejor no salir, puesto que la ilusión es el motor de la vida.

Recuerdo cómo afronté el año que acaba. Pensando en las películas, las series y las obras de teatro (mis motores de vida) que estaban en el horizonte. Eran tiempos en los que la novedad residía en asistir vírgenes a las imágenes que nos regalaba Luca Guadagino en Queer o Albert Serra en Tardes de soledad. También sonó mucho El brutalista, que provocó división de opiniones. Qué lejos queda ahora todo aquello. Sin embargo, con qué ilusión viajamos al Festival de Málaga para descorchar allí un paquete de películas que se exhibían por vez primera en público en ese marco.

Allí descubrimos La buena letra, Una quinta portuguesa, Muy lejos y Sorda, que ahora se nos antojan lejanas en la memoria. También vimos en teatro a María Galiana en La reina de belleza de Leenane, a Natalie Poza en Un tranvía llamado deseo y a Lola Herrera en Camino a la Meca. Y sobre todas aquellas páginas parece que se han posado otras muchas.

Del mismo modo ahora nos encontramos por delante con muchas páginas en blanco. ¿Cómo será Amarga Navidad de Pedro Almodóvar? Lo sabremos en marzo. Mucho antes desvelaremos qué ha sido capaz de hacer Paco León en Aída y vuelta (contando en esta ocasión los intramuros de la serie, llevando a cabo un ejercicio de metaficción). Y descubriremos los secretos de La grazia de Paolo Sorrentino.

Para el otoño el Teatro Principal traerá, entre otros, la versión de La Malquerida que protagoniza Aitana Sánchez-Gijón, y el empaque de José María Pou en Gigante. La vida sigue.