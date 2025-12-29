El 31 de diciembre es un gran día para Carlos del Amor. Se asoma a nuestras pantallas, durante media hora, cerrando los Telediarios de la sobremesa y de la noche. Realizando un trabajo en el que invierte muchas semanas. Contando lo que ha dado de sí el año saliente con una mirada siempre original, siempre distinta.

Entre 2019 y 2023, José Sacristán, José Coronado, Blanca Portillo, Luis Tosar y Lola Herrera dieron vida a cada uno de los años que terminaban. El guion cambió el año pasado, representando un casting supervisado por Pedro Almodóvar en el que grandes figuras de la interpretación española se suponía que optaban al papel protagonista.

Este año los participantes son Alba Flores, Luis Zahera, Paco León, Álvaro Morte, Blanca Suárez, Susi Sánchez, Juan Diego Botto, Javier Cámara y Petra Martínez. A ellos se ha sumado Richard Gere, que recibió el Goya Internacional y que también dará voz a alguna de las noticias que han protagonizado el año.

Carlos del Amor es sinónimo de un formato que podríamos calificar de poesía audiovisual. Guarda con celo los detalles de cada una de sus películas para mantener la sorpresa hasta el último momento. A estas alturas ya podemos decir que su resumen del año supera al que edita Informe semanal, que este año fue firmado por el director del programa, José Carlos Gallardo. Pecó de corto. Un cuarto de hora es insuficiente para acoger un retrato certero de lo que ha dado de sí el año 2025.

En mi humilde opinión, a diferencia de otros años, adoleció de atención a las páginas de Sociedad, Cultura y Deportes, centrándose únicamente en una radiografía política, bien realizada, pero insuficiente. Seguro que Carlos del Amor completa estas carencias.