2026, venga lo que venga.

Hay años que marcan un antes y un después.

Este que termina —junto con el final del anterior— creo que ha sido el más duro de mi vida, como lo fue justo hace diez años. Supongo que son ciclos vitales.

Sin embargo, en este tiempo de reposo obligatorio he aprendido a disfrutar de cada detalle de la vida: ir a comprar a un supermercado cerca de mi casa, aunque sea con muñequera; sentir cómo, cuando hace sol, se suavizan los dolores de mis huesos. También he tomado conciencia del privilegio que representa ser la primera diputada con discapacidad del parlamento valenciano, porque incluso estando de baja la ciudadanía cuenta conmigo y me llama para pedirme apoyo y consejo, que es lo único que puedo dar en este momento.

Esa es la grandeza de mi trabajo: estar a disposición de los demás, aunque sea de lejos, incluso cuando no puedes. Porque nos queda mucho por hacer.

Gracias a cada una de las personas que siguen luchando desde asociaciones, movimientos y entidades de la ciudadanía para que esto sea mejor. Gracias a quienes todavía confían, como yo, en que la política —cuando conecta con la gente y con sus problemas reales— hace posible mejorar el mundo en el que vivimos. Esa ha sido siempre mi esperanza, no solo ahora que termina el año.

Después de un año tan difícil, a nivel personal y profesional, agradezco el trabajo interior que estoy haciendo día a día para seguir con ilusión, tratando de estar mejor y de mejorar el mundo, aunque sea desde estas páginas, hasta que me encuentre mejor. Aunque en estos momentos esté muy limitada físicamente, por suerte me siento fuerte: mi cuerpo está teniendo el descanso necesario para poder afrontar una nueva etapa con energía cuando llegue el momento.

Este año busqué una palabra que guiara mi crecimiento, y fue presencia. He estado cada segundo disfrutando y tratando de ver el lado positivo de la vida, incluso en los momentos más retadores a nivel físico y emocional. Creo que eso me ha ayudado a aprender la importancia de valorar —como diría Serrat— aquellas pequeñas cosas que tenemos y de las que no siempre somos conscientes.

Por ello, agradezco especialmente a todas y cada una de las personas que han estado conmigo en este año tan complicado. A mis amigos, ellos saben quiénes son y yo también. A quienes me han cuidado y protegido, porque no hay sueldo que pueda pagar el bienestar que he sentido a pesar de todo. Gracias, Patri, por tu manera tan certera de ayudarme a salir adelante. Ha sido uno de los mayores regalos de este año, sin cuyo apoyo no sé dónde estaría hoy.

A nivel profesional, gracias a mi médica, que me lleva tratando desde hace más de veinte años y me está ayudando a sobrellevar este proceso de una manera mucho mejor. Tenemos que aprender a valorar la Seguridad Social y a sus profesionales, que permiten que, con todos sus agujeros, no sea un lujo, sino un derecho. Gracias, Ana.

Gracias también por el regalo más bonito que se puede recibir, más allá de las personas: formar parte del patronato de la Fundación Teresa Navarro, hermana de la vida, por la que seguiremos luchando para que la vivienda digna de las personas con discapacidad sea una realidad. Ese será mi faro mientras me recupero.

Le doy las gracias al año 2025 por todo lo que me ha enseñado, machacado y, al mismo tiempo, me ha hecho renacer. Y al 2026 le pido serenidad para priorizarme, soltar y volver a empezar.

Venga lo que venga, lo recibo con ilusión y alegría.

Despido este año dando la bienvenida al año 2026.

Gracias, vida.