En el espléndido obituario que Días de cine dedicó a Héctor Alterio, y a modo de introducción, eligieron unas imágenes de archivo en las que el actor argentino daba un consejo a los espectadores: "Por favor, sean amables. La amabilidad es la base de todo. Es civilización. Es convivencia. Hace que el mundo sea mejor".

La mirada limpia de Alterio y el tono de su voz hacían que el mensaje pareciese un ruego, una invitación salida de sus entrañas.

En el mismo sentido, dentro de la sección La entrevista de Manso que se incluye en Noticias Cuatro, el humorista Ignatius Farray también abrió el corazón de par en par, lanzando unas palabras muy emotivas. "Me refugio en la trinchera de la amabilidad en mi día a día", y en contra de lo que se pudiera pensar, se mostró muy vulnerable. "En mi fuero interno soy sombrío y ensimismado. En realidad, soy amable por cobardía, porque tengo miedo a pronunciar cualquier broma que siente mal. Cuando llego a un lugar intento transmitir esa sensación".

Ahora mismo, al entrar en el plató, se ha sentido esa amabilidad tanto por parte del anfitrión como del invitado. El autor de El grito sordo reconoció que en muchas ocasiones se sube al escenario por necesidad, para combatir esa sensación de angustia que infunde la vida con la que nos toca lidiar. "La cultura nos da las pautas para mantener la convivencia".

Qué mejor que dedicar la última columna del año a compartir el deseo que lanzó hace mucho tiempo el actor Héctor Alterio en un programa de televisión. Seamos amables, derrochemos amabilidad. Seremos más felices y transmitiremos esa energía positiva allá a donde vayamos.