Fin de Año y Año Nuevo.

Cuando estamos a punto de dar por concluido el año 2025 se suceden los discursos de todo tipo por parte de políticos de uno u otro signo. Se esfuerzan en trasladar todo aquello que, según ellos, han hecho bien, al tiempo que detallan lo malo de sus contrincantes o aquello que no realizaron y que ahora prometen acometer con determinación. En cualquier caso, suelen ser discursos enlatados, demagógicos, maquillados, autocomplacientes o alarmistas. Nada nuevo, pero sí cada vez más cansino, porque da la sensación de que consideran a la ciudadanía poco menos que incapaz de sacar sus propias conclusiones a la vista de lo hecho —y de lo omitido— por unos y otros.

Los ataques, las descalificaciones, las medias verdades y los equilibrios imposibles se repiten como un mantra colectivo del debate político. Y mientras tanto, los problemas que siguen acuciando a la población continúan no solo sin resolverse, sino ofreciendo una perspectiva cada vez menos alentadora. Se invierte más energía en ganar el relato que en ganar futuro. Y, en esa dinámica, la política deja de ser herramienta de servicio para convertirse en un producto de consumo rápido, emocional y polarizante, rentable en términos de atención.

Partiendo de las lógicas y necesarias diferencias de planteamiento e ideología —y por tanto de propuestas distintas para afrontar necesidades y demandas— nadie puede obviar el enrocamiento en el que se han instalado los partidos. A ello se suma la negativa sistemática a negociar soluciones que permitan acuerdos de país. El consenso se ha vuelto sospechoso. Ceder se interpreta como traicionar. Reconocer un acierto del adversario parece una humillación. Y así, la posibilidad de construir políticas de Estado, estables y a largo plazo, se va estrechando hasta quedar reducida a gestos mínimos o a pactos de mera supervivencia.

En ese contexto aparecen los llamados cordones sanitarios, impuestos por unos u otros como barreras infranqueables. Cordones que, en sí mismos, son una negativa de partida, que consolida bandos irreconciliables. Lo más preocupante es que esos cordones no siempre responden a límites éticos nítidos, sino a cálculos coyunturales que se colocan en un lugar u otro según convenga en cada momento y se justifican con palabras grandilocuentes que rara vez se sostienen cuando cambian las necesidades parlamentarias o las encuestas.

La vivienda, la migración, la violencia de género, el medio ambiente, la educación o la sanidad, en lugar de ser ámbitos de búsqueda constante de acuerdos, se han convertido en armas arrojadizas con las que atacarse entre sí. Y de esa batalla inútil y evitable se derivan las víctimas que toda guerra provoca. Víctimas que no siempre son mortales, aunque a veces también. Son, sobre todo, aquellas que ven cómo sus necesidades se deterioran progresivamente mientras los políticos compiten por el titular, el zasca o la indignación rentable. La falta de vivienda digna y accesible; la “limpieza” simbólica o real que algunos pretenden con quienes migran buscando una vida mejor; la negación del cambio climático o de la violencia de género que tanto dolor y pérdidas provocan; la educación convertida en adoctrinamiento o negocio; la sanidad entendida como mercado en el que la salud deja de ser derecho para convertirse en mercancía. Todo ello queda, según el caso, a un lado u otro de esos cordones.

¿Y qué queda en medio? Queda la bronca permanente, el desgaste institucional, la falta de respeto, el deterioro deliberado del adversario, la judicialización como sustituto de la política y la negociación convertida en excepción. Se normaliza el insulto, se premia la exageración, se penaliza la duda. Y a fuerza de repetir que el contrario es ilegítimo o peligroso, acabamos debilitando la legitimidad del propio sistema. Se gobierna para resistir y se legisla para marcar posición, no para mejorar las condiciones reales de vida.

El año 2026, lamentablemente, tampoco asoma como una ventana clara de esperanza. Por esa ventana se contempla un panorama que alimenta la desafección, el repliegue hacia la abstención o hacia opciones cada vez más extremas. Y aquí aparece la gran paradoja, unos y otros, con sus rechazos absolutos, refuerzan precisamente a quienes dicen querer evitar. Son esos “proscritos” quienes, sin arriesgar demasiado, van ganando terreno mientras crecen las distancias entre bandos.

De tal manera que quienes están llamados a ser partidos de Estado, democráticos y capaces de consenso, se diluyen ideológicamente, se contagian del clima que critican y acaban mimetizándose con aquello que afirmaban combatir, convirtiéndose en irreconocibles e irreconciliables. Abandonan posiciones que permitirían canales de diálogo y negociación, lo que exigiría renuncias, como en toda negociación, pero también generaría ganancias evidentes para la población, que es lo que parecen haber olvidado.

Mientras la política siga planteándose en base a fronteras, barreras y cordones, la capacidad de avanzar en mejoras reales quedará limitada a logros anecdóticos y las vías de agua democrática seguirán aumentando, con el riesgo de hundimiento que ello supone. Y quizá por eso, al final, nos conformamos con tomar las uvas y brindar. No por ilusión, sino por el simple deseo de que los males del nuevo año sean, al menos, un poco más soportables.