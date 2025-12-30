Cuando el silencio sostiene una vida dedicada a la Festa

Bajo las bóvedas de Santa María, en Elx, el tiempo aprende a escucharse a sí mismo. Allí el Misteri no se contempla: se vive, se atraviesa, se respira. Para Antonio Antón Latour, la Festa no fue nunca un episodio ni una etapa, sino una manera de estar en el mundo, un pulso continuo que acompañó su vida desde la infancia hasta la madurez, sin fisuras ni silencios.

Más de sesenta años dentro del Misteri han tejido una relación profunda y constante, vivida desde todos los lugares posibles y desde todas las edades del alma. Estuvo allí desde el andador, cuando la emoción aún no sabía decir su nombre; desde el cadafal, donde la voz se eleva y el cuerpo se convierte en signo; desde la cama de María, donde el silencio pesa tanto como el canto; desde la sepultura, donde la oscuridad también guarda memoria. Miró al infinito desde el Araceli, suspendido como miran los ángeles; escuchó desde el órgano, donde el aire se vuelve plegaria; observó desde la Puerta Mayor, por donde entra el pueblo con su fe antigua; y aguardó en la sacristía, ese umbral donde lo humano se recoge antes de hacerse misterio.

Pero Antonio no solo vivió el Misteri: lo custodió. Con una entrega absoluta, dedicó su vida a proteger y poner en valor la inmensa significación de la Festa, consciente de que no se puede entender Elx sin esa referencia esencial que es raíz, identidad y expresión auténtica de su gente. La pasión —siempre cargada de emoción— le habitaba por completo. Defendió la tradición con la paciencia y la firmeza de quien cuida un fuego antiguo para que no se apague ni se deforme. En el fondo, era un poeta combativo, vigilante frente a todo lo que no era verdadero, atento a que nadie quebrantara las reglas sagradas de la representación ni la sometiera al oportunismo.

Fue su padre quien, siendo niño, lo introdujo en la Festa. Aquel gesto heredado marcó una presencia ininterrumpida que se prolongó durante décadas, hasta asumir durante años la responsabilidad de maestro de ceremonias. Desde ese lugar —visible o discreto— el Misteri acontecía también a través de él, lo envolvía, lo nombraba y lo acompañaba, como lo había hecho siempre dentro del tiempo sagrado de la representación.

Como maestro de ceremonias, asumió la dirección artística y la coordinación de todo cuanto sucede en el espacio escénico: el andador, el cadafal y el cimborio, la puerta del cielo. Velaba con rigor por las directrices de la Consueta: gestos, movimientos, entradas y salidas, objetos y símbolos. Fiel a la tradición, rechazaba cualquier elemento estético ajeno, y no dudó en enfrentarse a quienes pretendían introducir lo que no pertenecía a una escenificación modelada por los siglos.

Actor-cantor durante años, siempre vinculado al Misteri desde la niñez, Antonio Antón Latour hizo de su vida una alianza permanente con la Festa. Su defensa de las cosas bien hechas, su entusiasmo y su conocimiento profundo lo llevaron a proteger, con inteligencia y con el corazón, aquello que consideraba un bien preciado no solo para Elx, sino para la humanidad. Así, dentro y fuera de la basílica, cuidó la pureza del Misteri, consciente de que en ese gesto se preserva algo más que una tradición: se salvaguarda una memoria viva que sigue cantando en el tiempo.

Y ahora, cuando la vida se recoge en silencio, Antonio Antón Latour permanece. Permanece en cada nota que asciende bajo las bóvedas, en cada gesto aprendido de memoria, en cada mirada que se alza al cielo del cimborio. Se despide el hombre, pero no su voz ni su cuidado, porque quien ha vivido para custodiar la Festa acaba formando parte de ella. El tiempo, que en Santa María aprendió a escucharse, seguirá pronunciando su nombre con gratitud. Y Elx, cuando cante el Misteri, sabrá que Antonio sigue ahí, sosteniendo la llama para que nunca se apague.

Gracias Antonio