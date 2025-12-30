Nos van a dar las uvas

Resulta paradigmático que los últimos días del año, queramos o no, siempre tengan un componente de resumen, balance, arqueo o finiquito que le meten a uno en el cuerpo una sensación extraña de estrés, prisa y desasosiego, de como si fuéramos a llegar tarde, de como si se fuera acabar el mundo, además de inducirnos psicológicamente una sensación triste de perdida y despedida.

Decía Hal Borland que «El fin de año no es ni un final ni un principio, sino un seguir adelante», porque nada se acaba ni se interrumpe por cambiar de año, simplemente pasamos de contar un año con la numeración de 2025 a llamarlo 2026, simplemente ha transcurrido un lapso de tiempo en nuestra vida, sin más, y lo que nos dolía en 2025, las rodillas, las lumbares, seguirá doliéndonos en 2026, y lo que no nos gustaba en este año que termina, como puede ser la cerveza o el olor del caldo de la morralla o las prendas Slim Fit (que las ha tenido que inventar alguien que no se ha comido en su vida un bocadillo de chorizo ni de jamón, solo puré de brocoli o de brotes de soja) seguirán sin gustarnos en el año que comienza.

Pero a pesar de lo dicho, en estos días nos bombardean por todos los lados con resúmenes y balances, la televisión, la radio, la prensa, la Super pop o la Hoja parroquial y depende quien los haga, pues pueden dibujar un año muy bueno, muy bueno o al revés, muy malo, muy malo, todo va por gustos, ideologías o por fastidiar, que también vale. Un buen ejemplo de lo que digo lo podemos encontrar a nivel municipal, de tal forma que, seguro que el balance del año que haga el alcalde y sus socios de gobierno, no puede ser más positivo, que para eso son los que mandan y por ello, todo lo hecho ha sido histórico, inusitado y nunca anteriormente visto en estos andurriales. De entre todas las actuaciones, ideas, ocurrencias y hechos propiciados por este gobierno municipal, seguro que resaltarán, entre otras: que tienen presupuestos, cosa que no le pasa al malo malísimo de Pedro Sánchez; que hemos celebrado el año jubilar con más de diez millones de visitantes, que al menos han atravesado el espacio aéreo o han pisado el término municipal de nuestra ciudad durante un minuto y medio; que hemos celebrado el primer corte del melón de carrizales, de la granada mollar, de la recogida del dátil, de la haba temprana, de la coñeta y la ñora; que hemos celebrado el debate del estado de la ciudad y solo nos ha faltado que nos sacaran a hombros los representantes de los distritos de la ciudad por lo bien, que digo bien, requetebién que estamos haciendo las cosas el equipo de gobierno; que el alcalde ha podido emular a los reporteros de La Revuelta visitando comercios de cercanía o a Isabel Gemio dando una sorpresa a la pasajera quince millones o más del autobús urbano; que lo del mercado central sin parking parece que va para adelante; que ha sido un éxito sin parangón lo del autobús a las pedanías; que hemos sido capaces de embellecer la ciudad con macetas, árboles, belenes, estatuas de cardenales, obispos y de la Virgen de la Asunción, farolas y plataformas únicas; que el salón de plenos está muy rococó con las sillas doradas modelo imperio, etc, etc, etc; para la oposición, todo lo hecho son actuaciones que o bien proceden de la legislatura anterior, como el pabellón adaptado o se trata de actuaciones decorativas: macetas, farolas, plataformas únicas, vamos, farfolla, de los grandes proyectos para la ciudad, nada de nada: los proyectos del TRAM, de finalizar la circunvalación sur, las Clarisas, el Conservatorio nuevo, ni están ni se le esperan, que somos la única ciudad de la Comunidad Autónoma que tiene un hospital concertado con una empresa privada y además, el alcalde es «gastaoret», está endeudando al municipio y las cuentas no salen, prueba de ello es la aplicación del Plan Económico financiero, que aunque el equipo de gobierno haya dicho de él que es mano de santo y que ¡antes nos lo tenían que haber impuesto!, no deja de ser una intervención legal de las cuentas municipales; y que hay que tener valor de cómo han dejado el salón de plenos, que con las sillas que han puesto parece un salón del Nugolat, etc, etc, etc. Lo que yo les decía, para unos el año 2025 ha sido una bendición, para otros ha sido una catástrofe, cosas de la política y sus resúmenes.

Me dice mi vecina Paquita, mientras esperamos en la cola del Dialprix para pagar, que para ella, el año se resume en que el precio de la docena de los huevos está por las nubes, igual que el café, el pollo y las berenjenas, que no hay quien llegue al fin de mes; que el alcalde esta más fuerte que el vinagre; que es una lástima que haya dimitido el exalcalde Carlos González, que a ella le caía muy bien; que el Elche ha ascendido a Primera División; que aunque se lo expliquen, hay cosas que no llega a entender como por ejemplo que Manolo el de la inmobiliaria se haya puesto bisoñé, que no haya diferencia alguna en Elche entre las políticas del PP y de Vox, que cómo los va a distinguir cuando tenga que votar; que por qué no convoca elecciones generales Pedro Sánchez, que lo de Mazón es la reoca, ha dejado a Pinocho a la altura del betún y que ya se le está agotando el repertorio de mentiras, y ya verás que de tanto ir a la era con eso de las comparecencia y declaraciones, aún lo liará la jueza; y por qué no nos devuelven la Dama. Un resumen del año con vistas a la calle, ¡una maravilla!

Pero es que el fin de año, además de tener esa connotación de fin de ciclo, es un tiempo de costumbres, liturgias y ritos, todo ello para propiciar la buena suerte para el año que entra: que si te tienes que comer una uva en cada campanada, ni antes ni después, ni mucho menos comértelas todas en los cuartos; que si tienes que llevar puesta alguna prenda roja; que debes brindar con algo dorado sumergido en la copa de cava; que si hay que ver que vestido lleva o no lleva la Pedroche; que a mí me gustaban ver las campanadas en la uno cuando las daban Ramón y Ana Obregón (yo personalmente pediría que el año que viene las dieran el Doctor Sheldon Cooper y la Dra. Amy Farrah Fowler, al estilo de su programa «diversión con banderas», lo cual sería soberbio); que te tienes que hacer una lista con los propósitos del año nuevo para no olvidarte de ellos y así poder conseguirlos, cuando son los mismos del año anterior y del anterior que se han ido incumpliendo una y otra vez.

Todos queremos que la suerte nos sonría, que seamos felices y que el año que viene esté repleto de alegría, dinero y felicidad, no somos tontos, no, pero la suerte es muy caprichosa y ya saben aquello de «algunos nacen con estrella y otros estrellados», pero a pesar de eso, y por si las moscas, esta noche no olviden de vestirse con algo rojo, de brindar con oro en la copa y de comerse las uvas al ritmo de las campanadas y respecto a los propósitos del año nuevo, olvídense de los tradicionales, que si ir al gimnasio, que si aprender inglés y como dijo Mahatma Gandhi, propónganse «Ser el cambio que desean ver en el mundo».

Feliz y próspero Año nuevo.