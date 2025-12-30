Despedida, cierre y Año Nuevo

Antes de tomarnos las doce uvas en esta Nochevieja, de ponernos el gorrito del cotillón y brindar con rumbo directo a 2026, podemos hacer reflexiones en voz alta ahora que termina un año y toca a la puerta el nuevo. En todo balance siempre hay aciertos y errores en mayor o menor medida. Depende de qué, quién y cómo. En el terreno individual y en el social se ponen a prueba la capacidad de adaptación frente a los posibles cambios. Buenos o peores. Unos batallan para que no sean malos y otros hacen lo imposible para enredar, entorpecer y mentir a fin de llevarse el gato al agua con la intención posterior de asestar golpes a la ciudadanía que votará en unas elecciones generales cuando corresponda. En algunas ocasiones no hacer falta ser muy explícito.

Nunca está de más recordar actitudes y decisiones en beneficio de los intereses generales, y no olvidarnos de ciertas prácticas que frenan o limitan los avances por parte de cualquier gobierno y de la oposición. Los fallos y lo que debe transformarse con la debida honestidad. El esfuerzo sostenido puede ofrecer notables resultados en ámbitos particulares e institucionales. Así, ¿se avanza en la dirección idónea? Apunta bien. Pero es necesario perseverar, soltar lastres, no bajar la guardia y poner soluciones dignas a cada problema. Acciones concretas y no ir en contra de la gente de a pie.

No es cuestión de prometer solo. Porque erosiona la confianza y más de uno se echa en brazos de quien no hará jamás nada en favor de la mayoría de los ciudadanos. La credibilidad política viene con cierta dosis de coherencia, no con la retórica de un optimismo algo endeble. La responsabilidad compartida exige propósitos más que grandilocuencias. Diálogo, en el mejor de los casos, y no dar la espalda a la población que debe participar en la toma de decisiones. El bien común es el objetivo de alguien que maneje la batuta y busque un buen sonido y la armonía de una orquesta.

Siempre quedan cosas pendientes y corregir lo que sea preciso. No todos están por la labor de hacerlo, ni pueden al ser prisioneros de su propia y reaccionaria brújula. El nuevo año plantea retos difíciles, incógnitas e incertidumbre. No obstante, lancemos serpentinas y confeti esta noche y bailemos hasta altas horas de la madrugada como manda el manual de Navidad. Que nadie ose romper las normas y rían sin pausa.

Un momento de la celebración de la Nochevieja en Alicante, en una imagen de archivo. / ÁXEL ÁLVAREZ

¿El verdadero reto económico de 2026 es la desaceleración sin caer? ¿No crecemos sobre unas bases sanas? Según la tendencia política, varían los criterios. ¿El crecimiento sigue siendo positivo en las principales economías desarrolladas, pero cada año lo es un poco menos? El Banco de España lo eleva en cuatro décimas respecto a nuestro país que gobierna Pedro Sánchez en forma de coalición progresista y tiene a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de Sumar. Vaticina, eso sí, un progresivo freno de la actividad. No impide que organismos nacionales internacionales, el FMI, por ejemplo, tengan optimistas predicciones sobre la marcha de la economía española con lo que ello representa en cuanto a la orientación del empleo y la bajada del desempleo.

La fortaleza del consumo privado supera las expectativas gracias a la llegada de inmigrantes (que tanto disgusta al PP y a Vox) y a la renta disponible de los hogares, que se apoya en la creación de puestos de trabajo y en los aumentos de salarios que también irritan a las derechas. O la constancia del consumo público y el dinamismo de las exportaciones de servicios no turísticos. Finanzas, construcción, comercio, telecomunicaciones, informática y transportes. Odian a Sánchez y estarían encantados de quitarle de en medio de una vez con todas las artimañas que valgan para viajar luego hacia atrás si muchos electores son capaces de votar contra sí mismos.

¿La economía global ha entrado en una fase de enfriamiento ordenado? Estados Unidos decrece. La eurozona se sitúa por debajo de lo previsto. Recesión, no. Aviso, sí. Determinados medios convierten a España en la economía más destacada de Europa. Otros defienden que la productividad española cierra el año entre las más bajas de la Unión Europea. ¿Ocho países europeos crecen más que nosotros? Todo es según el color del cristal con que se mira, y los datos se manejan, con más o menos acierto, haciendo juegos malabares en función de las audacias del malabarista correspondiente.

«No gastar por encima de las posibilidades» es la frase mágica de quienes necesitan pretextos para hacer de las suyas. Ajustar las cuentas en perjuicio de la mayoría. Es verdad una cierta pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, aunque hablábamos antes, pese a la tensión de la cesta de la compra, de la fortaleza del consumo privado y de la renta disponible de los hogares. Se ahorra menos. Y la inversión estimula el crecimiento sostenible. En fin, reflexiones, uvas de la suerte y fuegos artificiales.