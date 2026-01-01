Mala memoria

El resultado de las recientes elecciones extremeñas ha supuesto un severo aviso a la izquierda española sobre lo que puede ocurrir en unas futuras elecciones generales. Los partidos a la izquierda del PSOE no han logrado captar los votos perdidos por el PSOE. Ni en las anteriores elecciones autonómicas ni en estas últimas. El motivo por el que la izquierda pudo recuperar el Gobierno de la nación tras los oscuros años de Mariano Rajoy fue el hecho de que el entonces Podemos atrajo a todos esos votantes, sobre todo jóvenes, que siendo de izquierda sentían una profunda repulsión por el PSOE. Recuerdo que a principio de este siglo, viviendo en Villajoyosa, población cercana a Alicante, conocí a varias personas que siendo nacionalistas de izquierdas sentían un profundo rencor por el PSOE. Preferían que gobernase el Partido Popular antes que los socialistas. A mí las ideas nacionalistas siempre me han parecido una manera perfecta de conseguir que gobierne la derecha en España y, sobre todo, la consagración de la exclusión y del señalamiento del que viene de fuera. Podemos, con Pablo Iglesias a la cabeza, consiguió que los votantes a la izquierda del PSOE fueran a las urnas. Después, José Luis Rodríguez Zapatero consiguió que Pablo Iglesias dejase también a un lado su resquemor juvenil por el PSOE y formó Gobierno con Pedro Sánchez.

Que la sociedad extremeña, una población que durante siglos padeció hambre y miseria, que durante los años del franquismo estuvo sometida al poder de los caciques en connivencia con la iglesia católica y a las atrocidades de la Guardia Civil sobre en miles de pueblos, haya olvidado la matanza de Badajoz y aquellos años de pobreza votando de manera masiva a la derecha y a la ultraderecha significa que un nuevo tiempo ha comenzado. Y para un nuevo tiempo el socialismo español debe ser más socialdemocracia y menos radicalidad de Sumar.

Hace algo más de 100 años el médico Gregorio Marañón emprendió un viaje a la comarca de Las Hurdes, situada al norte de Cáceres, en compañía del rey Alfonso XIII y su séquito que, como afirma la Fundación Ortega-Marañón, “marcó un antes y un después en la historia de la atención sanitaria en España”. Marañón hizo entender al entonces rey que la miseria y el hambre habían supuesto el atraso de una región con graves taras físicas para su población. Urgían cambios en la alimentación, la higiene y en el modo de construcción de viviendas para que el atraso crónico de los pueblos españoles comenzara a vislumbrar su final. Al mismo tiempo Marañón creó en febrero de 1931 en compañía de otros ilustres intelectuales de principio del siglo XX la llamada Agrupación al Servicio de la República. Una nueva medicina debía corresponderse, estar íntimamente unida, con una nueva política que nos acercara a Europa, como pensaba Ortega y Gasset.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. / Pool Moncloa / Borja Puig de la Bellacasa

Es evidente que en la Comunidad de Extremadura los años del viaje de Marañón con el rey Alfonso XIII quedan muy lejos. El recuerdo de largas épocas de hambre han quedado olvidadas por la sociedad extremeña. Un tiempo nuevo que requiere una nueva forma de hacer política socialdemócrata que evite que la extrema derecha y sus ideas de bombero sigan calando en una juventud que abraza sin paliativos ideas racistas y carpetovetónicas.

La izquierda española se enfrenta a una nueva sociedad con una gran parte de la población alejada de la cultura y de la historia que crea sus ideas políticas y elige el partido al que votar viendo vídeos en sus teléfonos móviles. Para la extrema derecha es un sistema perfecto por cuanto sus mensajes simples y vacíos de contenido no aguantan más de 30 segundos de reflexión. La batería de medidas sociales que el Gobierno ha puesto en marcha en los últimos años se ha centrado en los jóvenes y en las personas con menos recursos pero se ha olvidado de la clase media. Esto es algo que se ha convertido en la paradoja negativa de las economías europeas desde mediados del siglo XX. El sistema liberal protege a la clase empresarial y a las grandes fortunas con bajadas de impuestos y al mismo tiempo la socialdemocracia a la clase desfavorecida con ayudas de todo tipo cuyos integrantes no suelen votar. ¿Y quién se acuerda de la clase media española tan golpeada por los vaivenes de la economía y de la política? Haciendo hincapié en la cultura del esfuerzo, del trabajo continuado en el tiempo y en la idea de que las ayudas sociales no suponen un cheque en blanco, el PSOE estará en la senda de la recuperación de antiguos votantes que optan por la abstención y del nuevo votante joven que se ha dejado seducir por ideas trasnochadas contrarias al espíritu de la democracia cuyo comienzo ha cumplido este año 50 años. Una democracia que a su vez contempla el sueño de Marañón y su agrupación de 1931.