Se necesitan fontaneros

Fontaneros y electricistas, mecánicos y camareros, carpinteros y ayudantes de cocina, peones agrícolas y albañiles, conductores de camiones… La lista es larga. En el mercado laboral la demanda de estas ocupaciones es grande. Y lo es porque no hay o son insuficientes. Nos lo ha advertido muy seriamente el informe educativo anual de la Comisión Europea. Según la Comisión, "el mercado de trabajo español no puede absorber el elevado número de titulados" en educación superior y, por lo visto, eso aboca a España a tener "la mayor tasa de sobrecualificación de la UE". Y es una pena porque resulta que el 35 % de los graduados españoles están trabajando en empleos por debajo de su nivel formativo, frente a la media europea del 21,9 %.

El desajuste es brutal. La UE, que no anda con rodeos, alerta de la baja empleabilidad de graduados, mientras el mercado no encuentra trabajadores de oficios técnicos en España. Entre la despoblación y el envejecimiento progresivo de la población, especialmente en el sector en el que se enmarcan los oficios, han dado al traste con sectores en otro tiempo pujantes.

Hay ciudades en las que se rifan literalmente a fontaneros y albañiles porque ni para una chapucilla se encuentran ya a los Pepe Gotera y Otilio de otros tiempos. Y cuando se encuentran, las facturas que pasan son de aúpa. Encima, no se puede rechistar porque además de ser habas contadas también son como las lentejas, si las quieres las comes y si no las dejas. Lo malo es que si las dejas vuelves a engrosar una lista de espera interminable. No me extraña que cada vez haya más aficionados al bricolaje en España. Como tampoco me extraña que haya tanto tutorial que enseña a reparar averías y tantos "manitas" mostrando sus habilidades. Cierto que no sé si lo hacen para dar envidia o con un fin didáctico que sería lo suyo.

Como la cosa siga así, junto a las grandes asignaturas tendrán que empezar a formar a niños y niñas en todos esos oficios que brillan por su ausencia a causa de la falta de relevo generacional, amén de otras causas que ya he apuntado. No sé en qué se basa el citado informe de la CE, porque resulta que de médicos, enfermeras, ingenieros y otras grandes profesiones, tampoco vamos muy sobrados.