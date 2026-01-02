Que 2026 haga realidad todo lo necesario y no solo más promesas

Este nuevo año que ahora empieza será el último completo que gestionará el actual equipo de gobierno en Elx. En 2027 habrá elecciones municipales en el mes de mayo y, por tanto, el margen de actuación se reducirá ostensiblemente.

Empieza a quedar lejano el recuerdo del anterior proceso electoral, en mayo de 2023, así como el de su campaña y, especialmente, su larga precampaña que se inició en 2022. El carrusel de promesas que se le hicieron a este municipio por parte de los que luego pudieron formar gobierno municipal aliándose PP y Vox era casi antológico. Se nos prometió todo lo que se podía prometer, y algo más de propina. No había límite para ello.

En aquellas fechas un entusiasta Pablo Ruz, candidato del PP, hacía derroche de un carácter abierto y novedoso (para lo que venía siendo la derecha local), preocupado por los problemas y pateándose el municipio, y hablando y sonriendo a todo el que tuviera delante. Es éste el aspecto en el que, tal vez, más haya cambiado desde que es alcalde. Se ha perdido esa frescura y, por el contrario, asoman actitudes intolerantes hacia la discrepancia, así como una creciente confusión entre sus creencias y opiniones personales y las que, como alcalde, debería representar para ser ese símbolo de todos que se dijo querer ser.

Y es una lástima esta deriva. La polarización actual en el pleno es muy preocupante. La tensión dialéctica, normal en política, debería rebajarse algunos voltios y permitir, así, que los temas pendientes en Elx, a nivel de inversiones, pudieran alcanzarse con más rapidez.

Porque éste es uno de los grandes problemas actuales. Comprobar la escasa realización de promesas muy necesarias es desolador. Recordar algunas de las que, mano a mano, la pareja Ruz-Mazón nos hicieron en la campaña de 2023 es muy frustrante. ¡Qué poco tiene que agradecer Elx a un Mazón que tan mal se ha portado con esta ciudad! Al poco de tomar posesión como presidente de la Generalitat, en vez de impulsar la ejecución de lo que prometió, optó por olvidarse de lo que dijo y, en cambio, aplicó medidas de las que no había dicho nada como, por ejemplo, la paralización de las obras de mejora de la carretera de Santa Pola. Un engaño en toda regla. Y, lo peor, que todo ello se hizo con el silencio cómplice del equipo de gobierno PP-Vox que, en vez de exigirle cumplir sus promesas, cometió la ignominia de defenderlo y recibirlo ceremonialmente, cuando ya era público el despreciable papel que había desarrollado durante la dana, mientras disfrutaba de su cita en El Ventorro.

El resultado es que la imagen de Elx quedó mal y que, de nuevo y como en los viejos tiempos, nos quedábamos solo con buenas intenciones, pero muy pocas realidades. Que tras dos años y medio en la Alcaldía ninguna de las tres inversiones más importantes anunciadas tenga ni siquiera fecha para su inicio es sintomático: Clarisas, TRAM, Ronda Sur. Por no hablar del nuevo Conservatorio o del Palacio de Congresos, etc. O de la finalización de obras de ampliación del Hospital General, tan necesaria.

La Generalitat deberá aprobar sus presupuestos para 2026 próximamente. Ahí y en su ejecución se verá la capacidad de influencia de Elx ante el nuevo Consell. No se puede perder más tiempo en estas cuestiones. Retrasar estas inversiones puede suponer retrocesos preocupantes en competitividad, empleo y progreso. Acabar la legislatura sin haberlas iniciado sería un fracaso muy llamativo, por mucho que se intente adornar.

En otro orden de cosas, la semana pasada Carlos González, anterior alcalde, anunció su dimisión como concejal en la oposición. A pocos habrá extrañado. Su situación en el grupo socialista y en el Ayuntamiento no era la mejor. Tal vez, vista la situación que se presentaba, lo más lógico hubiera sido dimitir tras las elecciones o al poco tiempo, como hicieron otros alcaldes en situación similar: Manuela Carmena, Ada Colau, Joan Ribó, etc. Mantenerse en el cargo, con las condiciones que se daban, suponía un coste personal y político importante. Su mandato se significó con claroscuros destacados, y con las dificultades propias de un gobierno en coalición. La poca colaboración de Ximo Puig desde la Generalitat, y la escasa exigencia ante éste, impidieron muchas actuaciones y sembraron decepción. Algo que parece que es toda una tradición de los alcaldes ilicitanos ante València. Y, ahora, que tenga suerte en su nueva etapa profesional.

También debería ser 2026 el año en que se formalizara un reconocimiento público municipal a una persona como José Quiles Parreño. Un ilicitano de pro, empresario, persona preocupada por su ciudad, exconcejal y expresidente del Consejo Social de la UMH, entre otros cargos, siempre fue modelo de moderación y consenso en sus relaciones con los demás. En su etapa municipal representó a UCD destacando por su aspecto dialogante y constructivo con todos, algo que tanto se echa en falta en estos momentos. La prueba de ello es que los miembros de la primera Corporación democrática, de todos los colores políticos, acordaron solicitar al Ayuntamiento que éste formalizara ese reconocimiento público al que José Quiles es merecedor. Propuesta que, incomprensiblemente, no tuvo respuesta en su momento.

Mucho se espera de este 2026. Esperemos que no nos decepcione.