En el año uno de Trump y la teoría del caos de Putin

Se acabó el año uno de la era Trump, el primer año del gobierno sin tapujos de la ultraderecha norteamericana. Desde primeros de año, en que Donald Trump tomó posesión de su segundo mandato, se ha ocupado sistemáticamente de trabar o desmontar el mundo institucional de la posguerra mundial: desde la ONU al resto de los organismos internacionales, algunos de los cuales ha abandonado, sustituyendo los pactos y acuerdos por un sistema de fuerza escalonado en torno a la metrópoli imperial. Las relaciones internacionales son relaciones bilaterales con la potencia imperial. Ha sustituido la hegemonía norteamericana por el dominio imperial; el liderazgo consensuado en asuntos mundiales por la dominación global —era la disyuntiva de Zbigniew Brezinsky— que da a corto plazo una posición de excepcional preponderancia a los Estados Unidos mientras que deja en el olvido el mundo multipolar de la posguerra.

Pero también intenta desmontar la estructura institucional interna de los propios Estados Unidos. La política internacional es la otra cara de la política interior, aquí ha desarrollado una serie de medidas autoritarias para reprimir universidades, medios, perseguir a los inmigrantes, controlar a sus enemigos políticos, amnistiar a la ultraderecha que asaltó el Congreso, mientras intenta saltarse todos los contrapesos que hasta ahora habían hecho admirable la Constitución y las políticas de inserción y bienestar norteamericanas. Las elecciones de medio mandato en noviembre de este año van a ser clave para ver si el poder presidencial está limitado por el legislativo o es absoluto como lo viene ejerciendo Trump. «Si estuviera en una nación con pocas garantías democráticas, sería un dictador, que es justamente lo que él por instinto desea ser» (Madeleine Albright. «Fascismo. Una advertencia». Paidós. 2018).

La política basada exclusivamente en la fuerza de Donald Trump abre paso a un mundo ausente de nociones éticas y normas universales, que se orientaba hacia una estructura democrática de los estados individuales y la legitimidad de sus gobernantes. Esa política trumpista es el terreno abonado para el poder imperial ruso de Putin. El mayor think tank de política exterior rusa ha desarrollado «la teoría del caos» para otorgar a la política exterior rusa una explicación intelectual basada en un nihilismo radical que Trump ha ayudado a consolidar. El Club Valdai, el think tank sobre relaciones internacionales más importante de Rusia, lleva años justificando y teorizando las políticas marcadas por Putin. «La teoría del caos» se ha plasmado en 2025 en un documento titulado «Doctor caos o cómo dejar de preocuparse y amar el desorden». El presidente Putin interviene en la reunión anual del Club Valdai, la última en octubre.

La acción política exterior solo se justifica cuando produce dividendos, y cualquier compromiso que amenace con pérdidas puede abandonarse. En la teoría del caos del Club, el enfrentamiento bélico ya no es un último recurso, como no lo es el uso de armas nucleares tácticas; el riesgo de una guerra global se ha convertido en un telón de fondo permanente en las relaciones internacionales. Pero ya no hay victorias totales contra otras potencias sino ajustes temporales del estatus internacional hasta la siguiente guerra. El régimen de Putin no puede establecer un nuevo orden mundial, pero ya ha creado un nuevo desorden global, complementario al de Trump, siendo el centro de su estrategia la producción y exportación permanente del caos a través de medios militares o híbridos.

Uno de los teóricos del club es el politólogo Serguéi Karaganov, y otro el expresidente ruso, Dimitri Medvédev. En el nuevo caos no puede haber ni ética, ni moral en política, ni estándares universales. Es la era de las decisiones unilaterales incontrolables. Aceptar esa situación y adaptarse a ella es la clave, para los del Club Valdai, incluso cambiando de socios o aliados, para convivir en el caos. La acción exterior solo se justifica si produce beneficio nacional, y hay que abandonar los compromisos que amenazan con pérdidas sin importar caer en contradicciones.

Con estos planteamientos la Unión Europea les resulta un estorbo, y lo son los cánones democráticos, de relaciones internacionales, de respeto a las fronteras y a la soberanía de los estados. Por supuesto, para Rusia, Karaganov preconiza la victoria moral y política sobre Europa. También desgraciadamente para quien olvida frecuentemente sus compromisos y alianzas que pueden estar terminando con el año que acaba. El artículo 5 del tratado de la OTAN tiene cada día menos valor al otro lado del Atlántico.