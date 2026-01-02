No sabemos a dónde nos va a llevar la IA en su alta potencialidad para incidir en la vida de los ciudadanos y con un territorio donde se ha avanzado muchos kilómetros, pero al que todavía le queda muchísimo más por recorrer en ese avance de esta tecnología que nos sorprende a todos.

Pues la penúltima expresión de la fuerza de esta nueva tecnología es que se sigue avanzando en esa idea de plasmar la IA en los vehículos de motor "enseñándoles" para que puedan circular "sin conductor", algo absolutamente inaudito y que consideramos que nadie había solicitado, porque quien se compra un vehículo de motor lo hace, también, porque, además de que lo necesita para desplazarse, le apetece tener el control de su propio vehículo a la hora de conducirlo. Resulta, por ello, la conducción de vehículos sin conductor una fórmula que la mayoría de los ciudadanos no había solicitado, porque quien adquiriere un vehículo de motor lo hace, también, por el placer de conducirlo ante las altas prestaciones que hoy en día tienen los vehículos que están fabricando las empresas de automóviles.

Sobre esta situación de vehículos de motor sin conductor ya se ha elevado la alerta ante accidentes que se han producido y que son de todo punto lógicos, por cuanto una cosa es la respuesta que pueda dar la IA ante preguntas concretas que son resueltas mediante la acumulación de millones de algoritmos que tiene esta tecnología y que puede responder ante cualquier duda en segundos. Pero las múltiples variantes que surgen en el tráfico viario hoy en día hacen que la respuesta que pueda dar la IA a la hora de conducir un vehículo sin conductor, y estar expuesto a las múltiples vicisitudes que puedan surgir en la circulación, hace que esta tecnología pueda no estar preparada para resolver posibles errores de otros conductores, o incidencias que surjan en la circulación que solo la mente humana está en disposición de poder resolver con la inmediatez que supone evitar un accidente de tráfico.

La IA en los juzgados / Pilar Cortés

Este invento de poner en circulación vehículos de motor sin conductor, además del elevado riesgo que supone para la vida e integridad física de las personas que van en el vehículo, así como de otros conductores, vuelve a abrir el debate de la insistencia con que la IA está irrumpiendo en nuestra sociedad con esa pretensión excluyente de sustituir al ser humano por esta tecnología. Y no se trata tan solo del miedo porque la IA haga perder muchos puestos de trabajo, - que lo es también-, sino porque hay que tener en cuenta que la IA puede ser una ayuda, y así debe entenderse, pero la pretensión que existe de que esta tecnología se introduzca en la sociedad con un ánimo de "sustitución" del ser humano conlleva un gran rechazo motivado porque las personas no deberían ser sustituidas por la tecnología, sino que ésta debe actuar como soporte y auxilio para mejorar nuestras capacidades y rendimientos a la hora de resolver nuestro trabajo, agilizar nuestra respuesta y ser más efectivos y eficaces a lo largo del día. Pero pretender, como se está pretendiendo, que en muchos órdenes de la vida la IA esté acabando con puestos de trabajo supone un contrasentido que acabaremos pagando más pronto que tarde.

Por ello, esta pretensión de poner en circulación vehículos de motor sin conductor es como querer que en la justicia se celebre un juicio sin juez, o que acabemos teniendo empresas sin empresarios. Y la pregunta ante todo esto es obvia, porque si nos planteáramos si subiríamos a un avión y nos dijeran que el lugar del piloto ha sido sustituido por una máquina que nos va a llevar de un sitio a otro a buen seguro que el avión iría vacío, porque cualquier persona tendría miedo a que fallara la máquina, y nadie tendría la capacidad de respuesta para resolver el problema dentro del avión. Cuestión distinta es que, a veces, se ponga el piloto automático, pero quien pilota es el ser humano. Y todo ello, de la misma manera que en los vehículos de motor existe tecnología que pone limitaciones a la velocidad, u otras semejantes que mejoran la circulación y tratan de evitar accidentes de tráfico. Pero de ahí a considerar que cuando te introduces en un vehículo de motor como titular del mismo te vayas a poner en el asiento del copiloto media un abismo. Comprarse un vehículo nuevo hoy en día es un placer para poder conducirlo. Pero nadie se compraría un vehículo para que lo conduzca la IA, porque por muy avanzada que sea esta tecnología nunca podrá resolver ese momento crítico que puede surgir en la circulación como lo hace el ser humano. Y si lo es para poder trasladarse de un sitio a otro tras consumir alcohol, para eso están los taxis…