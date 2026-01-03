Cerrado por las tardes

La Asociación de Amigos de la Biblioteca Azorín denuncia el mal estado de las instalaciones / Rafa Arjones

Durante el mes de noviembre las autoridades competentes se atrevieron a anunciar que las obras de rehabilitación de la Biblioteca Azorín se iniciarían “en las próximas semanas”. Ya vaticinamos que el proyecto aprobado en 2008 continuaría durmiendo el sueño de los justos hasta Dios sabe cuándo. La tozuda realidad nos hizo pisar la tierra.

A partir del 5 de diciembre la biblioteca permanece cerrada por las tardes. Pero no porque se vayan a iniciar ningunas obras de acondicionamiento. Nos tememos que a este horario mutilado se ha llegado por motivos mucho más prosaicos, como por ejemplo la falta de personal para atender la jornada completa.

Estamos hablando de la Biblioteca Provincial de la cuarta provincia de España con más población, ubicada en la décima ciudad del país con más habitantes. Mientras todas las capitales autonómicas cuentan con bibliotecas regionales que abren sus puertas también los sábados, la del Paseíto Ramiro las tiene bien cerradas en cuanto se huele a vacaciones o a fines de semana. No hablemos ya de los periodos de Hogueras u otras fiestas de guardar.

Urtasun pide al Ayuntamiento de Alicante la licencia para reformar la Biblioteca Azorín / Europa Press

Afortunadamente, la nueva Asociación de Amigos de la Biblioteca está impulsando acciones para que la degradación del espacio (continente y contenido) salgan de su letargo. Porque lo peor de todo este panorama ha sido constatar durante largo tiempo la soberana indiferencia con la que lo han recibido tanto las autoridades como los propios administrados. En una ciudad como Alicante, con un déficit de bibliotecas alarmante, ni siquiera fue noticia que cerrase la Gabriel Miró de la CAM.

Mientras tanto, bibliotecas como las de la vecina Murcia son auténticos centros culturales donde lo mismo ofrece una conferencia Javier Cercas que se imparten todo tipo de cursos. Cosas de las autonomías.