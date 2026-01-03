Chenoa reina

30 de diciembre. Veo el penúltimo día del año Jay Kelly (Netflix), la última película de George Clooney, el mejor galán de los últimos treinta años y que ha sido digno sucesor de Cary Grant. Sinopsis: una gran estrella de cine que ya intuye que el final de su reinado se acerca, reflexiona sobre todos los errores cometidos por poner el cine y su carrera por encima de su vida, produciendo a la vez exmujeres decepcionadas, hijas distanciadas y amigos olvidados. El que una vez fuera enérgico doctor en Urgencias o trilero mayor del reino en Ocean’s Eleven se atreve esta vez a reírse de sí mismo haciendo de él mismo, acompañado por un gran Adam Sandler que hace de agente del interfecto. Pocos han ejercido tan bien como Clooney el papel de seductor divertido, golfo, simpático y elegante a la vez, pero sin ínfulas, sin adornos, sin envoltorios. Y con una capacidad grande para dar vida a papeles de tono agridulce (Up in the air, Los descendientes), a camino entre el drama y la comedia. Y pasan los años y Clooney lo que sigue teniendo es carisma a raudales y una media sonrisa mirando a cámara imbatible.

La Nochevieja. Aparecen Estopa y Chenoa en un balcón, Chicote y la Pedroche en otro y Sandra Barneda y otro que no conozco en Formigal (pero, ¿se puede saber qué hacen en Formigal, las criaturas? ¿Han hecho algo malo, acaso?).

La verdad es que las cosas no fluyeron mucho: El trío de La 1 fue bastante frío. Y es que si a los Estopa les pones a ambos un smoking eso no puede salir bien nunca. Estaban como patos en un cenagal. Chenoa en cambio era la que dominaba y reconducía los estropicios lingüísticos en los que se metían los hermanísimos rumberos, llevándose de paso el gato al agua con más de un cuarenta por ciento de la audiencia. Mientras, a la Pedroche para qué vas a oír lo que dice, si lo que venden es mirar el vestido de marras. No sé, yo creo que hubiera quedado todo mucho mejor si en un balcón metemos a Chicote con los Estopa, jugándose unas cañas a ver a quién le sienta peor el traje; y en otro a Chenoa y Pedroche confrontando estilos en plan batalla rapera de gallos. Y a los de Formigal, que sigan en Formigal, pobres.

El Concierto de Año Nuevo. Un amigo me dice por wasap que se ha tragado enterito el concierto de la Filarmónica de Viena, y yo le respondo que es un claro ejemplo de que lo mejor de su vida ya ha pasado. No pesan los años, pesan los conciertos de año nuevo. Yo, que soy más listo y más impostor que nadie, pongo siempre el concierto a falta de media hora, y como quien no quiere la cosa voy avisando desde el salón que «ahora es cuando viene la marcha Radeztki, que lo sé yo». Como en mi casa ya me conocen nadie me hace ni puñetero caso, pero yo empiezo ya a ensayar con las palmas. A ver si doy con el tono, que ya es hora.