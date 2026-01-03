La televisión pública ha estado muy certera al programar ediciones especiales de Cifras y letras los días de Reyes, Navidad y Año Nuevo. Protagonizadas por personajes populares, y al ir destinada su recaudación a instituciones benéficas, su prueba final está planteada con menos exigencia de la habitual.

Cifras y letras es un caballo ganador. Si, como ocurría antiguamente cuando no había audímetros y sólo existía el Panel de Aceptación de la Audiencia, sin duda estaría en el ránking de los espacios más relevantes del año. A ello han contribuido tanto el buen hacer del presentador, Aitor Albizua, como el carisma de sus colaboradores, David Calle y Elena Herráiz. El tercero ha creado un equipo donde no faltan ni el buen humor ni las altas dosis de complicidad.

El concurso ha logrado que su audiencia sea transversal. Sus espectadores abarcan todas las edades. Y muchos de quienes no solían ver televisión se han aficionado al formato. No es de extrañar que aquellos a los que les da repelús el bajo nivel de la televisión comercial hayan encontrado en Cifras y letras un refugio perfecto. Puede durar eternamente, porque el juego de las cifras y las letras, lejos de desgastarse, no ha perdido ni un ápice de interés en 35 años. Primero se pudo ver en La 2 presentado por Elisenda Roca, y más tarde en Telemadrid.

Pero el programa nació en Francia en 1965, como Des chiffres et des lettres, donde se convirtió en una marca con solera, a la manera de lo que sucedió con Apostrophes, presentado por Bernard Pivot de 1975 a 1990. Bienvenidas sean las adaptaciones cuando lo que ofrecen es una televisión presidida por la dignidad y saber estar.