Oración y súplica para la encuesta de enero y para todas las que vendrán.

Empieza el año como si nada. Una nada densa, atenta y a la expectativa. Por supuesto hablo de política. Preocupa a todos. Porque antes siempre había alguien que proclamaba: «Paso de política». Solía ser un primo anarquista o, comúnmente, el amigo más de derechas que el grupo admitía. Y era más o menos cierto: pasaban de política, consideraban que daba igual, que les era algo ajeno, que el destino más noble era la abstención, la ausencia existencial. Ahora no es así: quien proclame que pasa de política, no tenga usted dudas, es el más politizado y es más que probable que vote a la ultraderecha. No es cinismo: es la consecuencia lógica de un cálculo que considera que castigar y disolver, los dos grandes objetivos de las mentes luminosas, encuentran cumplido su objetivo con este razonamiento y esa decisión. No hay práctica revolucionaria sin teoría revolucionaria, que dijo alguien, aunque en otras circunstancias. Y los radicales apáticos de nuestra época, nada abstencionistas, son más revolucionarios de lo que parecen. Porque consideran que los programas reformistas conducen a la sequedad, a la tristeza. Es la pirotecnia de Trump, de Albiol, de Netanyahu o de Millei lo que nos sacará de este sopor. Esos líderes de la estirpe Herodes. Que ya está bien de inocentes. Y, como tendría Herodes, Vox y sus gnomos de alquiler también saben qué banderas enarbolar para que lo que llamamos democracia yazga por los suelos y en los malos sueños.

Empieza el año y, canónicamente, la cuesta se hace despiadada, se agarra a los tobillos y a los bolsillos. Este año, permítaseme el juego de palabras, además de cuestas vamos a sudar encuestas. La proliferación de encuestas, en sus más diversas modalidades, es la versión posclásica de los augurios: más limpias que sacar los hígados a un bicho sobre un ara de mármol, levemente más comprensibles que adivinar según los posos de café o el vuelo coordinado de aves despistadas por el cambio climático. La encuesta reúne las virtudes del humor gráfico y la religiosidad de las ciencias puras. Las encuestas buscan la verdad. Nada menos. Y si no la encuentran, te la traen. Una verdad inclemente, sin novios ni amantes ni matrimonio de viejos. Las encuestas son célibes: no se casan con nadie. Refulge su pureza. Y aunque en tres días aparecieran tres encuestas contradictorias, las tres creeríamos en aquello que nos convenciera o interesara. Amén Jesús. En las encuestas hay más premonición de violencia que en el Libro del Apocalipsis y los encuestadores son seres más salvajes que aquellos que pernoctan en los círculos infernales de Dante e, incluso, en los comentarios de los periodistas deportivos. Dios nos libre.

Las encuestas de enero, de febrero, etc., son retrato, como recuerdan los más sabidos del lugar: retrato, nada de película, salvo que les pegues las puntas y aburran con lo ya sabido. ¿Pero de qué sirve una encuesta si no confirma mi verdad? Que Agamenón, su porquero y sus infectados puercos se apañen con sus sondeos, que mi amor a la verdad democrática no da para tanto. También hay encuestas de valores —no sé si se les dice así o de manera más presuntuosa—: preguntas sobre lo más odiado, amado, temido o deseado por los electores. Amigos tengo que vibran mucho por esa clase de sortilegios. Yo les digo que me pregunten a mí, que se lo hago gratis. Pero no se fían. Y no es que yo sea más listo. Lo mismo, lo que pasa es que estoy más años en el negocio y de una mirada reconozco al matarife de aves o al consultor de posos. Y siento un desenfrenado ánimo por interrogar a la realidad y de hacer apuestas con ella. Pensamiento crítico se llama. O se llamó alguna vez, válgame Dios. Pero hay jefes políticos, que van mereciendo placa y monumento en bronce, que confunden meme con complejidad del mundo, que es más triste que esta refulgencia del neobarroco político. Ilustres protagonistas del paso de la tensión al insulto, con afición irrefrenable por estirar de la goma por ver si la rompemos y salimos de este tedio como mártires, magullados, malparados, malparidos.

Antes hubo una entidad llamada partido político que servía para estos asuntos. Se diga lo que se diga, eran máquinas mucho más baratas. Y, salvo las honrosas excepciones que siempre cobran por confirmar reglas, eran más certeras, más honestas, más decentes que la presunta barahúnda de profesionales, haters, asesores, dóminescabras, dadores siempre de la razón y dibujantes de mensajes sin seso y sin autoría manifiesta. Alguien creyó en un renovado universo, que tanto ahorraba en horas de reunión, en disquisiciones, en enfado cara a cara, en valentía de arriesgar ideas y emociones y hasta trabajos; alguien creyó, Dios se lo dispense, que era la Nueva Política. ¡Aleluya por la pandilla de enredantes!

La Constitución española, que tiene sus defectos, que merece el honor de la reforma pero que es magnífica en muchos aspectos, introdujo un artículo en el que se explica cuáles deben ser las funciones de los partidos: algo esencial tras cuarenta años en que los militantes eran presos, torturados o asesinados… ¡por ser de un partido, téngalo en cuenta el idiota de turno que ahora menosprecia a los partidos! Mírese usted el artículo 6 si aún puede leer, o si tiene a mano a un asesor que sepa leer. Resumiendo: los partidos deben servir de intermediarios entre la sociedad y los aparatos de Estado, expresar la pluralidad, formar militantes, elaborar ideas y propuestas. Gramsci les llamó «intelectuales colectivos orgánicos». Si piensa repetirlo llévese ojo en dónde lo dice, no sea que tenga un fiero inicio de año, que tres palabras tan largas no caben en TikTok.

Los partidos dejaron de funcionar, más o menos, cuando tuvieron muy poco que decir en la crisis económica de 2008 y cuando han sido incapaces de construir una teoría —sea progresista, sea conservadora— ante la sociedad del riesgo; esto es: reinventar el Estado social. Y comenzaron los juegos, los simulacros, las transfiguraciones. ¡Alabados sean los Altísimos! El esquema se transmutó, más o menos, como sigue. En lugar de aparatos grandes, lentos, en los que se hablaba mucho y costaban de mantener —no solo en un sentido económico— se ideó una polaridad formada por: A) una presunta proximidad a la ciudadanía que, de forma acrítica y fijándose más en emociones que en razones, interactuaba con la estructura partidaria que se difuminaba porque no podía sobrevivir si no era «elevando» a los denostados líderes las ideas que llegaban a los ordenadores, o las que oían en asambleas de «activistas» en amenas plazas donde la razón la tenía el de mejor grito; B) la búsqueda de líderes carismáticos que encarnaran esas peticiones, que interpretaran con su verdad manifiesta las corrientes ocultas, que dirigieran el tránsito de la inteligencia al denuesto, que machacaran el diálogo sustituido por silencio o asamblearismo.

La forma de ahormar la tensión insoportable entre liderazgo absolutista y disolución de estructuras entregadas a etéreas masas fue variada y de rigor ocasional. Así, las afamadas Primarias, quizá útiles para algunos procesos pero que, en general, una vez ganadas aseguraban la intangibilidad del líder y la manipulación esperpéntica de los procesos, sustituyendo la democracia por otra cosa, sin nombre, pero en manos de las élites partidarias, antes más numerosas, ahora más poderosas. O los referéndums, jamás perdidos por los convocantes. Se han generado «clases medias partidarias», sucesoras de los gabinetes de notables que en el siglo XIX gobernaban desde casinos y prensa adicta. La cualidad suprema de la responsabilidad se ha diluido en los partidos con la capacidad y la voluntad de debatir propuestas y de ingeniar cambios. Es la mediocridad la que sacrifica a los hijos ante el altar del cargo. Perdónales Padre, porque no saben que la falta de imaginación y la ignorancia son la causa principal de los yerros. Y no es que yo tenga nostalgia de aquellos partidos. Pero a veces me digo que a lo mejor reflexionar sobre lo que sirvió antes y añadir unas gotas de lo que ahora sirve, capaz sería de arreglar alguna cosa.

La pieza clave para sobrevivir a estas tendencias caóticas es el reenvío de lo político a lo moral, con el consiguiente batiburrillo de apriorismos e intuiciones y renuncia a la crítica ilustrada. Pero ya se sabe, desde Machado el Bueno, que la envidia de la virtud hizo a Caín criminal. En esas estamos: deseando el pecado ajeno, olvidando que quizá fuimos nosotros los que elevamos desmesuras a la categoría de culpa nefanda e imperdonable. Esperando ver al otro ciego aunque yo quede tuerto. Todo sea por Dios. Y ya verá como las encuestas nos lo confirman. Feliz año tenga usted. Amén.