6 de enero de 1891: cuando el socialismo echó raíces en Elche

Hoy, 6 de enero de 2026, se cumplen 135 años de un hecho que, sin grandes titulares ni gestos solemnes, marcó para siempre la historia social y política de Elche: la fundación de la Agrupación Socialista ilicitana. Un nacimiento discreto, casi íntimo, pero cargado de una ambición colectiva que con el tiempo acabaría transformando la ciudad.

Aquel 6 de enero de 1891 no hubo discursos grandilocuentes ni escenarios oficiales. La cita fue en la casa de Pascual Román, en el Molí del Real. Allí, un grupo de trabajadores decidió dar un paso decisivo: pasar de la simpatía ideológica a la organización política. Fundar una Agrupación Socialista en una ciudad que ya hervía de inquietud obrera y que empezaba a tomar conciencia de su propia fuerza colectiva.

No fue un gesto aislado ni improvisado. En los años previos ya existían en Elche pequeños núcleos socialistas que mantenían contacto con el socialismo alicantino y con figuras clave del movimiento obrero. Aquellos hombres habían participado activamente en el Círculo Obrero Ilicitano y fueron el alma de la primera manifestación del Primero de Mayo celebrada en la ciudad, en 1890. El éxito de aquella jornada fue determinante: demostró que había base social, organización posible y voluntad de avanzar.

La visita de Pablo Iglesias a la provincia, primero a Alicante y después a Elche, actuó como catalizador definitivo. Sus actos en la ciudad fueron multitudinarios y reforzaron una idea fundamental: el socialismo no era una teoría lejana ni reservada a las grandes capitales, sino una herramienta real para mejorar la vida de la clase trabajadora también en Elche. De aquella visita surgiría, pocas semanas después, la formalización de la Agrupación Socialista ilicitana, presidida por Juan Bautista Sala Maciá y acompañada por más de una decena de compañeros cuyos nombres merecen ser recordados como pioneros de una causa común.

Desde sus primeros pasos, la Agrupación entendió la política no como un fin, sino como un medio. Por eso, aun sabiendo que los resultados serían modestos, decidió concurrir a las elecciones legislativas. No se trataba de ganar, sino de existir, de dar voz a quienes nunca la habían tenido, de sembrar una idea que tardaría años en dar fruto, pero que acabaría echando raíces profundas.

Ese fruto no tardó en llegar. El socialismo ilicitano fue creciendo, resistiendo momentos difíciles, persecuciones y silencios, hasta convertirse en una de las principales fuerzas transformadoras de la ciudad. Prueba de ello es que Elche ha tenido nueve alcaldes socialistas, una cifra que habla por sí sola del arraigo del proyecto socialista en la vida municipal.

Cuatro de ellos gobernaron durante la Segunda República —Pascual Román Antón, Manuel Rodríguez Martínez, Francisco García Alberola y Juan Hernández Rizo— en un periodo breve pero decisivo, marcado por la ilusión reformista y la modernización democrática. Tras la dictadura y con la llegada de la democracia, cinco más —Ramón Pastor Castell, Manuel Rodríguez Maciá, Diego Maciá Antón, Alejandro Soler Mur y Carlos González Serna— continuaron esa labor desde el Ayuntamiento, impulsando la transformación urbana, social y económica de la ciudad.

Mirar hoy aquel 6 de enero de 1891 no es un ejercicio de nostalgia, sino de memoria y de responsabilidad. El PSOE en Elche no nació desde el poder, sino desde una casa abierta, desde la convicción de unos trabajadores que creyeron en la organización, la justicia social y la dignidad. Esa misma convicción ha permitido que Elche avance, se modernice y se convierta en la ciudad que hoy conocemos.

Por eso puede decirse, sin exageración, que el socialismo ha sido uno de los grandes motores de la transformación de Elche. Y por eso también puede afirmarse que el PSOE en Elche tuvo, tiene y tendrá futuro. Porque nació del compromiso colectivo, porque ha sabido gobernar con raíces y porque sigue formando parte de la historia viva de la ciudad.