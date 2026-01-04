Argentina en 16 historias

Homo Argentum ★★★★ Dir: Mariano Cohn, Gastón Duprat Int.: Guillermo Francella

O jalá en cada país existiera un tándem como el que forman Mariano Cohn y Gaston Duprat para radiografiarlo con el talento y las dosis de sátira que han empleado en este Homo Argentum, donde a través de 16 historias cortas hacen un retrato del país en que viven.

Argentina ha recibido con división de opiniones esta propuesta. Pero toda controversia es buena. Generar un estado de opinión es indicio de que la obra ha golpeado a la ciudadanía. Los dos millones de espectadores que se han acercado a verla en los cines dan fe de ello.

De verdad que nos gustaría ver un Homo ibericus o algo parecido para reír y sonreír al vernos reflejados en el espejo de la pantalla grande. De todos modos, Homo Argentum se puede disfrutar casi tanto como si uno fuera porteño.

Ante todo, la película que nos proponen Cohn y Duprat es un tour de force para el carismático actor Guillermo Francella, quien a base de peluquines, coletas y un buen trabajo de maquillaje interpreta a los 16 personajes que protagonizan otras tantas historias (algunas muy cortas) que conforman un mosaico insólito.

A cada cual le interesarán unas más que otras. Este crítico se queda con la penúltima de ellas, la del director de cine de campanillas que es premiado en un festival de postín. Los autores de El ciudadano ilustre y la espléndida serie Bellas artes continúan en plena forma.