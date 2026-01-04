Cuando Callosa apostó por la educación: las Escuelas Graduadas

Las Escuelas Graduadas se iniciaron a principios del siglo XX siguiendo el nuevo modelo educativo español, que dividía a los alumnos por edad y nivel en aulas separadas, sustituyendo las escuelas unitarias. Su construcción fue aprobada en el congreso en 1907, adquiriendo el Ayuntamiento un terreno de 5.430,58 metros cuadrados el 10 de enero de 1906 a doña Bernardina Roca de Togores y Telles. La primera piedra se colocó y bendijo, el 3 de agosto de 1908, siendo alcalde don Antonio Marco Cutillas y párroco de San Martín, don Julio López Maymón, en la calle Cervantes y finalizando en 1913.

El proyecto original contemplaba la construcción tres edificios. Sin embargo, según recoge El Liberal de Murcia el 19 de julio de 1921, únicamente se había concluido el edificio central. El citado diario señalaba sobre el estado de las escuelas que "El señor Ruiz Valarino propuso al Congreso en 1907 la creación de un grupo escolar de tres escuelas, cuya proposición fue aprobada; pero no se construyó más que una, que es la que funciona en la actualidad. Las otras dos tienen el sitio cimentado y todo, pero así estarán por los siglos de los siglos".

Según El Liberal de Murcia de 9 de junio de 1927, el día anterior una comisión del ayuntamiento callosino, formada por el alcalde don Carlos Galiana Manresa, secretario, don Antonio Román Sirvent y el abogado don Manuel Lucas Ibáñez, visitó el Ministerio de Instrucción Pública solicitando la construcción de una escuela graduada. Posteriormente entregaron en el BCL los proyectos de abastecimiento de agua, Plaza, Matadero, Parque y Escuela Graduada de niñas. "El banco aceptó los proyectos y en breve la Gaceta publicará unas disposiciones relacionadas con este asunto. La Comisión se encuentra muy satisfecha del resultado de sus gestiones".

Alzado del Proyecto de Juan Vidal Ramos para Grupo de Niños. Junio de 1928. / Archivo Municipal Callosa de Segura

El día 20 de agosto, don Carlos Galiana, firmó la escritura del contrato de un préstamo por valor de 565.000 pesetas. Esta gestión contó con la importante mediación del líder político local, el doctor don José María Lucas Ibáñez, como se destacó en La Verdad de Murcia el 28 de agosto de 1927. Entre las obras a realizar con este empréstito estaba la construcción de un grupo de Escuelas Graduadas, que Levante Agrario el 26 de agosto de 1927 como "todas ellas importantes mejoras urbanas y sanitarias, que han de dar gran realce al buen nombre de Callosa de Segura". El 31 de agosto de 1927 se anunció la convocatoria de subasta, firmada por el alcalde accidental, don Antonio Luís Hurtado Berná, y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia. Los proyectos y pliegos de condiciones estaban depositados en la Secretaría del Ayuntamiento. Para la construcción de un Grupo de Escuelas Graduadas se estableció que la subasta sería el 21 de septiembre de 1927 a las 9 de la mañana, con un presupuesto máximo de 92.709,84 pesetas y un depósito provisional del 8% equivalente a 4.665,49 pesetas. Esta inversión representaba el 16,41% del total del crédito concedido por el Banco de Crédito Local.

Con el objetivo de culminar los dos grupos escolares paralizados más de diez años, se solicitaron subvenciones para seguir adelante. El 9 de marzo de 1928, la Gaceta de Madrid, publicó la R.O.úm. 371 de 11 de febrero, del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, atendiendo a la solicitud de subvención por el ayuntamiento de una Escuela Graduada con cuatro secciones para niños, con arreglo al proyecto redactado por el arquitecto don Juan Vidal Ramos, se dispuso por S. M. El Rey, aprobar este proyecto, concediendo una subvención inicial de 10.000 ptas. por cada una de las secciones, es decir, un total de 40.000 pesetas, abonándose una vez finalicen las obras y sean inspeccionadas por el arquitecto escolar.

Posteriormente, el 9 de Julio de 1928, la Gaceta de Madrid, publicaría la R.O.úm. 1.075 del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, en la que haría constar referente a esta subvención solicitada y aprobada, que "el Arquitecto escolar D. Bernardo Giner, en virtud de la visita de inspección girada por el mismo al referido edificio, emitió informe en el que se hace constar que ha sido cumplido en todas sus partes el proyecto redactado por el Arquitecto D. Juan Vidal; que las Escuelas están completamente terminadas, y que la construcción reúne, al parecer, las debidas condiciones de solidez, encontrándose los servicios bien instalados".

Grupo Escolar Suárez Somonte en 1961. / Foto Jesús Peral (coloreada)

Aprobada la concesión de esta subvención, se constata que el grupo escolar situado junto al Mercado de Abastos y trazado por el arquitecto alicantino Vidal Ramos ya estaba finalizado. Este edifico recibiría el nombre de Primo de Rivera y daría inicio al segundo grupo, situado junto a la Ermita del Rosario, que se denominaría Suárez Somonte. La Gaceta de Madrid de 15 de diciembre de 1928 publicó el edicto, firmado por el alcalde don Carlos Galiana el 7 de diciembre, anunciando la subasta para la ejecución de las obras de construcción del nuevo grupo escolar, conforme al proyecto y presupuesto formulado por el arquitecto don Juan Vidal Ramos, por un importe de 123.844,36 ptas. Para participar en la subasta era necesario depositar el 5% del presupuesto, celebrándose el acto en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento a las diez de la mañana, una vez transcurridos veinte días hábiles desde su publicación en la Gaceta. Las obras fueron adjudicadas a don Francisco Sala García, actuando como encargado de las obras don Fidel Ribera Mora.

La Voz de Levante en el mes de abril de 1929, publicó un especial sobre Callosa de Segura titulado "Un pueblo progresivo", en el que destacaba sobre estos dos bloques educativos lo siguiente: "También debe el pueblo de Callosa de Segura al arquitecto don Juan Vidal los Grupos Escolares. Uno de los cuales, el que lleva el nombre de Primo de Rivera, está y el segundo, en construcción, denominado Suárez Somonte, está a punto de ser entregado. Este grupo escolar Suárez Somonte, una vez terminado, formará un grupo total de conjunto admirable cuando se efectúen las obras de reparación y estuco de la Escuela Central, que vendrá a quedar tan nuevo cuando se practiquen las reformas apuntadas, de completo acuerdo en sus líneas básicas con los otros dos grupos escolares laterales. En la construcción de los Grupos Escolares Primo de Rivera y Suárez Somonte, han realizado una fidelísima labor, tanto su contratista como los encargados de las obras. El contratista es un benemérito hijo de Callosa, que quiere conservar el incógnito y que estos menesteres de la construcción es un verdadero virtuoso; el encargado general de las obras es el prestigioso don Fidel Ribera, ayudado por su hermano, ambos cultos y concienzudos técnicos merecedores del aplauso unánime".

Don Joaquín Cartagena Aldeguer, fue director de las Escuelas Graduadas desde 1928 y hasta 1942, ejerciendo su magisterio en este colegio tras proceder de Campo de Mirra, gestionó la puesta en marcha del colegio y representó, tanto a su comunidad escolar como a la de este territorio en reuniones de coordinación, como recoge en El Magisterio Español de 30 de marzo de 1928. Finalmente, el colegio pasó a denominarse oficialmente "Escuelas Graduadas Primo de Rivera", tal como aparece reflejado en la prensa y en los destinos de los maestros. Un ejemplo de ello es el acto escolar celebrado en el Teatro Cine España el 14 de julio de 1928, recogido en El Magisterio Español del 27 de julio de ese mismo año, con motivo de la como inauguración o presentación del colegio, en el que se estrenó un himno compuesto por el profesor don Santiago García Medel, con letra de don Joaquín Cartagena Aldeguer "director de la Escuela Graduada Primo de Rivera, de aquella ciudad".

El último curso impartido en este edificio fue el correspondiente a 1969/1970, tras lo cual fue derribado para la construcción del actual colegio Primo de Rivera.