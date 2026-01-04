La ciudad como una forma de arte

En algún artículo hemos defendido que la ciudad es el invento humano más creativo de todos los ideados por el hombre. Nos centrábamos entonces en la visión de la creatividad desde un punto de vista productivo; pero hoy vamos a meditar sobre los aspectos de la creatividad artística de la ciudad. Y es que la ciudad, ese invento humano que fue esencial en el progreso de nuestra especie, desde muy pronto se convirtió ella misma en objeto artístico. Ya desde las primeras ciudades, al contrario de lo sucedido con las aldeas, asistimos a un esfuerzo por embellecer la propia ciudad a través de la monumentalización de algunos elementos escultóricos y arquitectónicos. En este sentido, el espacio público y la arquitectura comenzaron a ser pensados como elementos que generaran belleza y engrandecieran a la ciudad. Es decir, la construcción de las primeras ciudades conllevó, a su vez, un esfuerzo artístico encaminado a la generación de belleza.

La ciudad como forma artística contempló la existencia de unos edificios monumentales, templos y palacios a partir de los cuales fue ordenando el caserío que conformaba el resto de la ciudad. El conjunto de monumentos y caserío propició un acervo que adquirió categorías artísticas. Los monumentos fueron a su vez generadores de la trama urbana, que se desarrolló en referencia a las alineaciones de estos edificios monumentales. De este modo, encontramos desde el comienzo de la ciudad esa relación entre monumentos urbanos y edificios destinados a la vivienda que sirvieron para configurar una unidad urbana con características artísticas.

Para entender esa lógica de la arquitectura y de la ciudad desde el punto de vista de la estética, vamos a adentrarnos en la historia de la arquitectura racional y funcional del «Movimiento Moderno» para entender su contenido. Hay que decir que junto a la más estricta arquitectura funcional se mantuvo siempre una «Arquitectura Orgánica» continuadora directa de la obra de Frank Lloyd Wright. Esta corriente perduró hasta el fin de la modernidad y uno de sus mayores representantes teóricos fue el arquitecto italiano Bruno Zevi. Desde su cátedra en la Sapienza de Roma mantuvo Zevi una visión que definía la esencia de la arquitectura y la ciudad desde una componente espacial. Ya en los años cuarenta publicó un libro famoso, «Saber ver la Arquitectura», en el que nos proponía una aproximación a la arquitectura desde la dualidad del espacio interior del edificio y el espacio exterior. Según Zevi, el espacio de la arquitectura y su recinto tridimensional característico y la apertura hacia el exterior del espacio arquitectónico eran un intento de ganar la cuadrimensionalidad. Esta característica espacial configuraba lo esencial de la arquitectura que venía a determinarse mediante un «recorrido». La contemplación de la arquitectura no podía ser estática y se creaba, por tanto, la necesidad de introducir la variable tiempo en la comprensión de la arquitectura. Estas ideas de Zevi, que en su momento influyeron en la crítica arquitectónica están hoy un tanto olvidadas pero nos permiten reflexionar sobre los espacios arquitectónicos y urbanos.

Más moderna fue la concepción de la ciudad como puro objeto artístico. Desde este punto de vista, la ciudad se convierte pronto en objeto estético y así, junto a la Historia Urbana, puede desplegarse en paralelo una Historia del «Arte Urbano». El profesor Pierre Lavedan será el introductor de esta concepción de la ciudad, que resulta así entendida como obra artística. En España, le corresponderá a Antonio Bonet (no el arquitecto sino el historiador) ser el introductor de esa concepción. En este campo la característica esencial de la ciudad será su condición estética y específicamente su continuidad espacio-temporal hasta producir un conjunto armónico que es plasmación de su historia. De este modo, el profesor Bonet ha introducido en el urbanismo una visión desde la historia del arte que permite seguir la lógica de la construcción de la ciudad a través de sus arquitecturas monumentales: iglesias, palacios, plazas mayores… A su vez, también se ha preocupado de distinguir la lógica de los espacios y edificios no monumentales que contribuyen a sustanciar el espacio urbano. En su libro «Morfología y Ciudad», el profesor Bonet nos va señalando la lógica evolutiva que se da entre las formas arquitectónicas y urbanas y las características tipológicas y morfológicas de las ciudades españolas.

Con todo ello podemos hoy contemplar unas ciudades no desde los habituales problemas de funcionamiento, sino desde una óptica espacial e histórica que nos ha llevado a tratar de preservar el contenido estético de las ciudades, que no es más que expresión de su propia historia. La implementación de un Catálogo de Bienes Inmuebles ayuda a mejorar esta visión. Hoy se está trabajando en la reconsideración del Catálogo de nuestra ciudad por parte del despacho ARN arquitectos. Esperemos que desde su acierto y, sobre todo, desde el convencimiento ciudadano de que resulta necesario mejorar la fealdad de nuestras ciudades logremos mejorar la calidad artística de nuestras ciudades.