La solución para el 2026.

—¿Has visto como está la política en España, JC?

—¿Quién no, Pa? Es un lodazal infecto, donde solo parecen disfrutar los Puentes, Tellados y Rufianes de la vida, mientras los ciudadanos contemplan incrédulos cómo estos politiquillos se olvidan de sus problemas reales. Porque de cesta de la compra, de empleo juvenil, de competitividad, de deuda pública, de vivienda… de eso no se habla.

—Así es, JC. Pero es que en España se es más de contra alguien que favorable a algo.

—Lo percibo, sí. Como veo que el PSOE no hace más que atizar al electorado contra el peligro de la ultraderecha, que se asocien Vox y PP y juntos adopten medidas de limitación de derechos consolidados. El PP, por el contrario, clama por las alianzas del PSOE con los independentistas y la ultraizquierda, con medidas pseudo comunistas y tendentes a separar partes de España.

—Eso es el día a día de la política española. A falta de ideas, descalifiquemos a los adversarios, que ya se han convertido en enemigos. No veo una solución clara…

—Yo sí la adivino, Pa. Es más, te voy a exponer la única solución para la política y el futuro de los españoles, algo extraído de la experiencia de muchos países y, de alguna manera, de su propia historia política de la Transición. Y no creas que es algo abstracto, en modo alguno: te voy a dar nombres y apellidos.

—Te escucho.

—La evidente solución a la parálisis que sufre España es la asociación de los dos grandes partidos moderados: el PSOE y el PP. Ellos formarían una amalgama postelectoral que evitaría desvaríos por la derecha y por la izquierda.

—No sé… no veo a Sánchez dándole un abrazo a Feijoo, si no es con un puñal en la izquierda.

—Así es. Para eso es necesario que cambien los líderes: ni Feijóo ni Pedro Sánchez pueden encabezar una coalición de los partidos que actualmente dirigen. Es necesario sustituir a los líderes por personajes más flexibles, no enfrentados previamente y con posibilidades de llegar a acuerdos. Un Jordi Sevilla, García Paje o Nicolás Redondo por parte del PSOE y un García Margallo, Manuel Pimentell o Esteban González Pons, por parte del PP.

—Caramba. Personajes interesantes. Entre ellos sí parece que podría haber acercamientos…

—Descartamos de antemano a Isabel Díaz Ayuso y a los Oscar Puente de la vida, más interesados en sus peleas políticas que en el bienestar del pueblo que les paga. Formarían una asociación entre ambos partidos, dirigidos por políticos moderados y sensibles a las demandas sociales, que afrontarían de verdad el problema de la vivienda, el desempleo, el crecimiento y la inmigración, que podría poner freno a la deuda pública ─que ahogará las generaciones próximas─ y que afrontaría, de una vez, las imprescindibles reformas constitucionales que necesita España: cambio del sistema electoral, estructura del Estado, competencias y financiación de las comunidades autónomas, clarificar de una vez la disyuntiva entre Monarquía y República, una especie de pactos de la Moncloa del siglo XXI, que cimentaran la prosperidad y la imagen de España en el exterior.

—Me comienza a gustar el asunto. Hacen falta muchos acuerdos en materias que no pueden estar al albur de un resultado electoral, como la postura internacional de España, su estrategia en la Unión Europea y Sudamérica, la política de defensa, el gasto en armamento. Habría que tomar medidas sobre el cambio climático, promover adaptaciones necesarias a los avances tecnológicos, resolver la polarización extrema, mejorar la convivencia de los españoles a base de diálogo con respeto, combatir seriamente la corrupción…

—Y esos retos, pospuestos indefinidamente elección tras elección, solo se pueden afrontar desde una coalición de los dos grandes partidos, que juntos aglutinan más de 70 % de electorado. Y ha llegado el momento de ponerse al trabajo.

—Me parece que así es… aunque yo lo veo lejano. Por si acaso: ¡Feliz año a todos!

N. del A.: Hola, soy Dios es un diálogo entre el Padre (Pa), el Dios del Antiguo Testamento: clásico, un punto colérico y vengativo; y JC, el protagonista del Nuevo Testamento: más moderno, tolerante y con un enfoque de la realidad más avanzado. Juntos analizan las situaciones en la Tierra y en especial las de su país favorito: España