Trump, dictador de Occidente

Está fuera de toda duda que la agresión a Venezuela y el secuestro de su presidente llevada a cabo el 3 de enero de 2026, por más que Maduro sea un líder autoritario e ilegítimo, constituye una gravísima violación del Derecho Internacional y del orden multilateral basado en reglas por parte de los Estados Unidos de Trump, y como tal debía haber sido condenada sin ambages por la Unión Europea. No ha sido así, salvo España, que sí que ha calificado la conducta correctamente pero sin llegar tampoco a utilizar la palabra condena. Los líderes europeos no lo han hecho por dos razones: antipatía hacia el régimen de Maduro, confundiendo los términos del problema, pero sobre todo por evitar contradecir a Trump. Lo que es desde luego más grave. Más allá de la compleja cuestión venezolana, que por lo que sabemos el presidente estadounidense pretende gestionar directamente, sin ni siquiera contar con María Corina Machado, y por tanto la oposición al régimen, con el único propósito de asegurarse el control de la industria petrolera, las consecuencias de esta acción para el resto del mundo son enormes. Supone un paso más en la deriva imperialista de Washington (con aspiraciones territoriales reconocidas sobre Canadá, Panamá, y Groenlandia), normaliza el uso de la fuerza como método para dirimir los contenciosos internacionales (bombardeos previos sobre Irán y Nigeria), y legitima a aquellos que ya han recurrido a guerras de agresión (Rusia), o podrían estar tentados de hacerlo (China con Taiwán), para alcanzar sus objetivos.

Cuando se acerca el primer aniversario de la entrada en funciones de Trump, Europa debe extraer con urgencia varias lecciones. Primero: hay que tomarse siempre en serio lo que dice y escribe el multimillonario, incluyendo la Estrategia de Seguridad Nacional de noviembre de 2025. Su concepción del poder, que enlaza con la de Carl Schmitt, carece de todo límite moral o legal. Al mismo tiempo Trump es plenamente consciente de que es el abusón del patio de colegio que tiene el garrote más grande, y está dispuesto a utilizarlo buscando siempre un interés particular (ha quedado claro que la democratización de Venezuela le importa un bledo, siempre que mande alguien a su servicio). Para el magnate neoyorquino, la amenaza del uso de la fuerza, ya sea económica (aranceles) o militar, es el punto de partida de cualquier negociación, para así obtener el máximo de cesiones por la contraparte, incluyendo su sumisión. Así lo ha hecho con éxito con la UE con relación a las relaciones comerciales.

Segundo: la debilidad ante el que abusa de su poder solo lo incetiva a continuar y reforzar esta conducta. El apaciguamiento no funciona ni en las relaciones humanas ni en las internacionales. No funcionó con Hitler, ni tampoco lo hará con Putin y Trump. La UE debe hacerse respetar, seguir reivindicando el mundo basado en normas, y no comulgar con ruedas de molino. Para ello debe trabar nuevas alianzas para organizar la resistencia (Mercosur es esencial, con o sin Francia), y poner en marcha urgentemente un proceso de unificación política de tipo federal en paralelo a la constitución de una defensa europea independendiente de los Estados Unidos, en línea con lo planteado por el nuevo Comité de Acción por los Estados Unidos de Europa integrado por Borrell, Verhofstadt, Barón, y Letta, entre muchos otros. Esto debe hacerse con los Estados que estén dispuestos, y desde luego con Alemania, Francia, y España a la cabeza. Los amigos europeos de Putin y Trump, y hay unos cuantos, mejor que se queden fuera. Solo así podremos defendernos tanto de la amenaza rusa, como de la ola creciente de abusos que viene del otro lado del Atlántico.

Tercero: La hegemonía política, económica, tecnológica, y cultural que quiere establecer Trump incluye por supuesto el llamado “hemisferio occidental”, de acuerdo con la retomada “Doctrina Monroe”. Es decir, el continente americano (lo que incluye Groenlandia, que es parte de la UE a través de Dinamarca), pero también la mayor parte de Europa, África, y parte del Pacífico. Trump solo reconoce un límite material a sus ambiciones, que son la Rusia de Putin en el Este de Europa, y la China de Xi Jinping, grandes potencias territoriales, demográficas, y nucleares a las que no agredirá militarmente, y que podrán actuar con libertad dentro de sus “esferas geográficas de infuencia”, siempre que no se inmiscuyan en la suya, que será la más grande de las tres. Si Europa no es capaz de unirse para poner freno a esta deriva, no solo nos convertiremos en los vasallos de EEUU, (ya lo somos en parte, a través de la OTAN), sino que Trump se convertirá de facto en el dictador de Occidente, es decir, de medio mundo, capaz de imponer sus condiciones, cuando no caprichos, sin ningún contrapeso real, desde San Francisco a Sidney. ¿Qué más tiene que pasar para que los europeos reaccionen?