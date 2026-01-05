Opinión | Peu de foto
Les Xemeneies (2/3)
No sabem la data exacta d’instal·lació de la indústria ni de construcció de l’edifici encara que el tipus cal considerar-lo com un exemple prototípic d’indústria vuit-centista. Segons Gozálvez l’ocupació urbana d’aquests terrenys es produí del 1934 al 1957; al foto-plànol del 1952 no s’aprecia l’existència dels forns, però en un plànol topogràfic del 1944, fet per a urbanitzar Carrús, ja s’assenyala una algepseria en aquest lloc. Com que abans del 1930 l’edifici s’hauria situat més pròxim al centre ja que hi havia terrenys abundants i barats al barri del Pont Nou, sense haver de botar la forta barrera del ferrocarril, el podem datar devers els anys de 1930-1940.
L’establiment industrial es composava d’edificacions de planta baixa, de gran pobresa constructiva, fetes amb parets de maçoneria i amb coberta de teula plana sobre cavallets de fusta, característiques pròpies de l’arquitectura tradicional tardana del segle XX a Elx. Del conjunt destacava el cos format per la tremuja i les tres grans xemeneies dels forns, de grans dimensions, construïdes amb rajola i revestides amb algeps i calç, composades bàsicament per troncs de con damunt dels quals s’hi disposen cilindres esvelts, originant uns volums formals semblants a grans embuts invertits. Cada xemeneia té una forma i una grandària diferent i es troben disposades d’una forma asimètrica.
Malgrat l’escassa, nul·la o inclús negativa atenció que han merescut les instal·lacions industrials, aquest era l’exemple més espectacular que quedava dempeus a Elx dels bons resultats formals, volumètrics i expressius obtinguts per l’arquitectura popular i anònima dels edificis fabrils. Deixant de banda el valor del conjunt de l’algepsar i de totes les instal·lacions des del punt de vista de l’arqueologia industrial, les xemeneies són un element de veritable interés arquitectònic: els volums tronco-cònics i cilíndrics, com escultures urbanes, destacaven com a fita del paisatge de la ciutat, del barri i de les avingudes perimetrals, un interés formal i urbà que assolia nivells de «peça de museu» si considerem la forta despersonalització i la mancança de fites dels barris de Carrús devers 1980, un amuntegament de carrers i d’edificis anodins construïts ad maiorem gloriam del capital immobiliari i de la reproducció de la força de treball.
Encara que vam debatre la possibilitat de mantenir tota l’arquitectura de la indústria, la decisió final fou derrocar els magatzems i edificis annexes, no tant pel valor reduït, el mal estat i les poques possibilitats de reutilització que tenien, com perquè en aquest punt nodal dels densos eixamples de ponent devia haver un gran espai lliure, una gran plaça oberta a les avingudes de la Llibertat i de Novelda, a la diagonal de Carrús Oest i, fins i tot, a les places de Madrid, València i Andalusia que formaven un seguit de jardins enllaçats. I enmig d’aquesta gran plaça quedarien, exempts, els volums reconstruïts dels forns amb les vistoses xemeneies.
Amb la reparcel·lació del sector (1983) s’enderrocaren les construccions obsoletes -cases, magatzems i pavellons diversos (1984-1987)- i s’iniciaren les obres d’urbanització i jardineria dels espais públics (1986-1991) i la construcció dels dos grans edificis privats d’habitatges (1984-1990). Pel que fa al monument, una vegada passà a propietat pública, des de l’Oficina Tècnica Municipal redactàrem el projecte de rehabilitació: els primers dibuixos meus daten del 1988, ja amb Manolo Rodríguez en l’alcaldia (cfr. Festa d’Elx, núm. 44, 1992).
L’objectiu de la intervenció era subratllar la contundència volumètrica de l’edifici i fer-ne una fita visual i simbòlica «moderna» d’Elx, una ciutat que, tant aleshores com ara, es troba necessitada d’elements de qualificació de l’espai urbà amb un caràcter de permanència i de profunditat cultural. Assolir aquest objectiu fou possible pel mateix caràcter de la ciutat que, al menys fins a l’adveniment de l’actual beateri, furibundament tridentí i coent, escampat com una gangrena per l’espai públic d’Elx, acceptava gustosament la reincorporació d’un potent edifici industrial com aquest a la vida urbana.
Els mitjans utilitzats per assolir el nostre objectiu -a més de l’ús públic de l’edificació i de l’espai que l’envolta- foren la reparació i reconstrucció de les xemeneies, la introducció d’elements cridaners, energics i vistosos de caràcter industrial per completar l’obra i la instal·lació d’un enllumenament i d’una vegetació que en posàs de manifest la presència de forma evident.
Així, es picaren els paraments exteriors i interiors i s’arrebossaren amb diverses capes de morter de ciment, calç i pols de marbre; sota les xemeneies, al nivell de la plaça, quedaren quatre cambres que devien fer de magatzem i per a tancar les quals disposàrem de portes metàl·liques corredores. Un punt clau pel seu simbolisme i la seua visibilitat fou disposar, després de pensar moltes solucions, tres penells en forma de fum com a remat de les tres xemeneies, tant per evitar l’entrada de l’aigua de pluja com per assenyalar la direcció del vent: una veritable joguina urbana a gran escala: mai no se m’ha acudit un element tan poètic com aquest en tota l’arquitectura que he projectat i n’estic encara realment satisfet.
La xemeneia derrocada cap a 1980 es va reconstruir i en la part superior s’hi disposà d’un sostre i unes parets de vidre perquè per la nit n’isqués la llum, formant una mena de far. En el quarto de sota es disposaren les instal·lacions elèctriques de l’edifici i de servei a la via pública, com també una escala interior que permetia reparar el sistema d’il·luminació. També hi disposàrem, encastades en les parets exteriors de les xemeneies, escales de ferro que permetien pujar fins a dalt i fer-hi el manteniment dels penells.
Entre els forns hi havia un soterrani que es va mantenir també com a espai d’emmagatzemament, encara que el sostre s’elevà un metre sobre la plaça per formar una superfície elevada. Hom hi accedia mitjançant rampes i escales pels dos extrems. La planta del conjunt quedava, així, inscrita dins un rectangle. Sobre la superfície elevada es van situar dos bancs correguts de fàbrica de rajola cara vista, per un lateral dels quals es ventilava el soterrani, i en el pis -de grans lloses de formigó- encastàrem unes plaques de llautó que dibuixaven la planta i els alçats de l’edifici: un homenatge al sistema dièdric de representació gràfica.
I encara, es van construir entre els forns una mena de pèrgoles formades per xapes metàl·liques estirades col·locades de forma inclinada per tal de protegir aquest espai del sol i unir visualment les quatre xemeneies. La inclinació d’aquestes pèrgoles creix de davant cap arrere i canvia de sentit, formant una mena de ventall. El resultat vol ser un homenatge a les antigues cases de planta baixa amb coberta inclinada de teula plana i també un record de l’obra dels arquitectes constructivistes soviètics, especialment el pavelló de la URSS per a la Exposició Internacional de París (1925).
Per l’enllumenament disposàrem cables de fibra òptica que transportaven la llum, segons la patent de l’inventor alacantí J. Santana, un sistema que ens permeté situar punts de llum convencional dins la cambra formada sota la xemeneia reconstruïda i transportar la llum pels fils lluminosos que eixien a través de les parets i il·luminaven l’espai entre els forns i les mateixes xemeneies.
(Continuarà)
