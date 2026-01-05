La Ley contra la Violencia de Género, un antes y un después; hace veinte años se votó por unanimidad en el Congreso de los Diputados, los 325 diputadas y diputados, propuesta por el Gobierno del presidente Zapatero. La movilización feminista fue fundamental y el asesinato de Ana Orantes, por su exmarido, el 28 de diciembre de 2004, determinante para movilizar conciencias . Ana Orantes, en un programa de televisión anunció que sería asesinada y así sucedió. En 2024 fueron asesinadas más de 40 mujeres y diez menores, 35 niños/as se quedaron sin madres.

En veinte años las asesinadas suman 1.333. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, recordando la vigencia de la Ley, planteó la necesidad de desarrollarla, de profundizar en ella teniendo en cuenta: la violencia económica, la violencia vicaría, la profesionalidad de la Justicia, de las fuerzas de seguridad.

Según Naciones Unidas anualmente unas cien mil mujeres son asesinadas, en las últimas décadas se ha progresado en la lucha por la igualdad, pero es evidente que no resulta suficiente y los que niegan la violencia contra las mujeres han pasado a la ofensiva, dicen que las víctimas en realidad son los hombres. Se sienten amenazados por las mujeres, no pueden soportar que luchen por sus derechos, les indigna, no las consideran personas, miles de años de opresión se han convertido en su segunda naturaleza.

Un drama transversal que afecta a toda la sociedad, en mayor o menor medida. Muy pocas denuncias de familiares, amistades, vecinos: cuando una mujer es agredida, lo que también está indicando es la indiferencia social. Conviene también señalar las mujeres que se niegan a denunciar o retiran las denuncias, suelen estar sometidas a la extorsión sentimental que sobre ellas ejercen sus verdugos. Ante cualquier agresión las autoridades tienen que intervenir de oficio, independientemente de la opinión de la víctima coaccionada. Este es un tema que concierne a toda la sociedad, a mujeres y hombres. Si eres consciente de que una mujer está siendo agredida, denuncia. Las denuncias, incluso, pueden ser anónimas.