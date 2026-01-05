El pasado año fue el primero, en cuarenta y cinco, que no me tomé las uvas. Me quedé dormida antes de tiempo, pues el reposo obligatorio me obligó a ello. Muy distinto a cuando era niña, que una vez, en casa de mi abuela, también me quedé dormida y no me las tomé, y aquello me produjo una gran decepción. Incluso lloré.

En esta ocasión, sin embargo, pude disfrutar del fin de año tranquila, relajada y acompañada de mí misma. El mundo al revés, pero me ha hecho mucho bien.

Eso es lo que le explicaría a los Reyes Magos en la carta que no dejo de enviarles todos los años, siempre llena de deseos. El año ha empezado y ha disminuido mi dolor físico. La geopolítica está revuelta y la violación del derecho internacional es evidente, pero, como la magia de los Reyes Magos lo logra todo, espero que mis amigos venezolanos puedan regresar a casa pronto y que la escalada de violencia geopolítica termine ahí.

A partir del 25 de junio de 2025 todo cambió en mi vida. Como sabéis, el mundo está al revés. Sin embargo, al contrario que Mafalda, no digo que «paren el mundo, que me bajo», sino que no se pare el mundo: que ahí sigo yo, con quien quiera acompañarme para tomarle la mano.

Gracias, 2025, por ayudarme a redescubrirme, a valorarme y, sobre todo, a saber quién está, quién me quiere y la importancia de quienes me cuidan en sus múltiples formas. El año 2026 ha comenzado con un crecimiento personal espectacular, así que espero continuar así y deseo a toda la gente de mi alrededor que no perdamos esa magia que cada 6 de enero nos traen los Reyes Magos para recordarnos que vivir es hoy y que siempre vale la pena disfrutar la vida, incluso en los momentos más retadores.

Gracias por leerme. Ese es, para mí, el verdadero regalo de los Reyes Magos: el del año que termina y el del que empieza. Espero no perder nunca la magia de Sus Majestades, hoy y siempre; gracias, Melchor, Gaspar y Baltasar.

Gracias a la vida y, por supuesto, seguir escribiendo para creer en un mundo más justo y equitativo.