Música para estrenar el año

Para gustos, los colores. Respetando los pareceres de cada cual, a mí el Concierto de Año Nuevo me produce unas sensaciones depresivas que intento evitar a toda costa. No me importa que el director de este año, Yannick Nézet-Séguin, haya sido tildado de iconoclasta. Que le critiquen o lo defiendan por haber besado a su chico músico en el cuello. No soy de los que añoran a Loorin Maazel o a Riccardo Muti. Es el ritual y la cantinela de los valses y las polcas el que puede conmigo. «Música para machacarte el corazón», tituló Fernando Trueba una colección de música latina que él mismo editó. Pues eso es lo que me ocurre a mí al mediodía del 1 de enero si sintonizo el repertorio de los Strauss. Que no me produce los escalofríos ni las emociones que me generan los temas brasileños que seleccionó Trueba, sino una desazón difícil de explicar para quienes no la hayan sentido.

Menos mal que a los dos días, sin ir más lejos, me levanté con el concierto extraordinario que la revista ‘Scherzo’ ofreció en el Auditorio Nacional con motivo de su cuadragésimo aniversario y resucité musicalmente hablando.

Bastó con que apareciese en el escenario Juan Pérez Floristán interpretando la ‘Fantasía Baetica’ de Manuel de Falla para que el castañeteo que manaba de las teclas percutiera en mis fibras más sensibles. Lo mismo que sucedió cuando a continuación sonó la ‘Alborada del gracioso’ de Maurice Ravel.

Como siempre, estas citas musicales salen en pantalla entre la más absoluta indiferencia, en contraste con el exitoso concierto vienés que cada año bate récords de audiencia. Enhorabuena a quienes lo siguen y sienten percutidos sus corazones. Afortunadamente, hay mucha más música oculta, sin ritos sociales de por medio, que cautiva y emociona.