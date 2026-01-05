Una patada a China en el trasero de Venezuela

Tanto Trump como la Organización de Países Exportadores de Petróleo y Rusia (OPEP+) llevan años intentando mantener al menos los precios del barril de crudo. Cada día le resulta más difícil porque las energías renovables -eólica y solar- son cada día más baratas y competitivas. Hace ya un par de años la OPEP acordó reducir en dos millones de barriles la producción diaria para mantener altos los precios; como resultado el principal pagano fue Venezuela. Al perder capacidad de refino, Venezuela llevaba años exportando su escasa producción de crudo a Estados Unidos e importándolo refinado como gasolina o gasóleo hasta que hace dos años sancionaron -también Europa- al régimen de Maduro con la suspensión del comercio petrolero. Venezuela no tiene capacidad tecnológica hoy día para su refino. Por lo tanto Donald Trump no busca ahora poner en marcha las refinerías ni con titularidad norteamericana, sino parar la producción excepto la que pueda poner en el propio mercado venezolano o la que pueda enviar de crudo a Estados Unidos. En todo caso se trataría de no aumentar la producción para que se mantengan los precios del crudo frente a las renovables, cosa cada día más difícil.

La clave, sin embargo, la ponía de manifiesto Enric Juliana el pasado día 4 “China llevaba un año comprando petróleo a Venezuela sin usar el dólar como moneda de pago”. Lo ha estado pagando con el renminbi, la moneda china exterior, depositado en cuentas chinas, que luego Venezuela puede utilizar para comprar productos chinos, y no requiere la intervención de bancos occidentales. “El pasado año, China llegó a comprar el 84 % del petróleo venezolano -el siguiente comprador hasta abril, cuando se lo prohibieron, era Repsol- sometido a exportación. Según fuentes conocedoras del sector, Irán y Rusia querían ir por la senda venezolana. Brasil y Arabia Saudita la estaban estudiando. Alarma en Washington desde hace meses”. La pérdida de fuerza del dólar como moneda de referencia en el mercado internacional de hidrocarburos puede tener consecuencias importantísimas en la economía norteamericana. Además, significaría el final del sistema económico de Bretton Woods, -con el dólar como medio de pago y moneda de reserva- establecido a nivel mundial tras la II Gran Guerra. Es el correlato de lo que Trump pretende hacer en la estructura política internacional y su consecuencia en el ámbito económico y financiero: un desastre para Estados Unidos y el resto del mundo. Algunos países emplean el euro como moneda de reserva, pero no para establecer los intercambios de crudo que se fija en dólares y sus correspondientes euros, posteriormente. El reconocimiento del renminbi -o yuan- como moneda de cambio internacional y para fijar el precio del crudo es toda una revolución económica global y puede suponer la depreciación del dólar, la reducción en la venta del crudo norteamericano, lo que significa recesión; y el aumento de los precios lo que significa inflación en USA. Y, si no lo para, Trump pierde las próximas elecciones de noviembre, seguro.

Por lo tanto, el ataque de Trump a Venezuela además de “ilegal e imprudente” como lo califica el Consejo Editorial de “The New York Times”, el pasado día 3, no tiene por finalidad recuperar la producción de crudo, sino evitar que otros sigan el ejemplo de aceptar la moneda China como medio de pago del crudo. Sin duda la presencia norteamericana en Venezuela buscará obtener recursos naturales, seguro que la explotación de minerales raros, también abundantes en Venezuela, y expoliar cuanto pueda. En lo referente al petróleo Estados Unidos comprará crudo a Venezuela y se lo venderá refinado, las transacciones que existían hasta hace dos años, pero no aumentará la producción cuando la misma OPEP está limitando las extracciones porque no hay demanda suficiente dado el auge de las energías renovables.

Romper unilateralmente y sin consensuar, al menos con las grandes potencias mundiales, el sistema institucional de postguerra es un disparate de tal calibre que ha dejado al descubierto la debilidad del sistema económico mundial y por tanto la debilidad del dólar norteamericano. A eso hay que añadir el problema tan grave que suponen los superávits comerciales persistentes y extremadamente grandes de China que están causando importantes perturbaciones económicas en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos -déficit- y Europa.

Por cierto, fue la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, conocida por estabilizar la economía venezolana, quien había impresionado a los funcionarios de Trump con su gestión de la crucial industria petrolera de Venezuela, y fue quién puso en práctica como ministra de petróleo el nuevo sistema de venta a China. Ahora ha sido nombrada presidenta y reconocida como tal por Donald Trump.

¡Cosas veredes amigo Sancho!