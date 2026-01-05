El presidente de oro

Cuando aún era un millonario de a pie, a Donald Trump ya le gustaba el oro y no solo como inversión, sino para decorarlo todo y su residencia de Nueva York lucía el precioso metal incluso en los grifos

La afición por el oro no ha menguado con su llegada a la presidencia, sino que la extiende incluso a las opciones militares hasta el punto de que sus nuevos proyectos para reforzar la capacidad armamentista de Washington llevan nombres como «flota dorada» o «escudo dorado», para referirse respectivamente a los proyectos de nuevas naves equipadas con los últimos avances de la técnica, o un sistema de protección atómica para todo el territorio norteamericano.

Lo cierto es que Trump se ha lanzado a un programa para reforzar las defensas -y la capacidad de ataque- del país, que se refleja en elevados presupuestos militares que se materializarán -si es que llegan a convertirse en realidad- años después de que él haya dejado la Casa Blanca, pues la construcción de la nuevas armas se prolongará más allá de su mandato.

El Escudo Dorado, constituido por un sistema de misiles para proteger al territorio de Estados Unidos de ataques atómicos, es un proyecto que necesitará de diez años como mínimo y posiblemente hasta 20 para ser totalmente operativo, aunque Trump asegure que estará en marcha en tres, es decir, cuando él acabe su mandato.

En cuanto a la Flota Dorada, ha de tener los navíos más modernos, con técnicas que apenas empiezan a dominar la fabricación de armamentos y las que se irán desarrollando a la largo de los años necesarios para su construcción

Y esa flota no será solo «dorada», sino que llevará el nombre de Trump pues ya la ha bautizado como la «clase Trump» de los mayores barcos de guerra del mundo.

Serán muy grandes, pues las más largas de esas futuras naves tendrán una longitud de 300 metros a un costo que Trump cifra en de 5.000 millones de dólares para cada uno de los 25 navíos previstos, aunque muchos expertos señalan que el precio será casi el doble, de 9.000 millones.

Trump prevé que primero se construya la nave «Defiant» dotada, como el resto de estas naves, de misiles y de sistemas antimisiles. Pero la realidad puede ser muy distinta: el precio es tan exorbitante y el tamaño tan descomunal, que posiblemente algún presidente que le suceda archive todo este proyecto.

Y para esto no hay prisa: Trump tiene que dejar la Casa Blanca en enero de 2029, un año antes de la fecha prevista para empezar la construcción de la primera de estas naves, lo que da tiempo suficiente, tanto a su sucesor como al Congreso, para archivar el grandioso proyecto.

Pero Trump no se ha de preocupar por su oro: su afición es tal, que no se limita a decorar, nombrar edificios y organizaciones con ese metal, sino que incluso se entretiene en minucias, desde los pequeños decorados en oro -real o falso- de la Oficina Oval, hasta los zapatos que vende por internet y que llevan la inevitable marca Trump y cuyo precio máximo ronda los 700 euros.