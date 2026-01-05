Opinión | Tribuna
Primers homenatges a Miguel Hernàndez
El 27 de desembre de 1940 Miguel Hernández és rebut afectuosament a la Sala 11 del penal d’Ocaña, després de l’obligatori mes de confinament. Participen en aquest homenatge els presos republicans, entre ells importants intel·lectuals i militants polítics. Van organitzar un menjar en honor del poeta amb el següent menú de huit punts: 1. Sopa sala once. 2. Intercambio fraterno-microscópico. 3. Ensalada. 4. Empieza el día del azúcar: Pastís Al-Atrol. 5. Pudding. 6. Macedonia de fruta. 7. Café. 8. Cigarros pleni-potenciarios.
Miguel envia a Cox el preciós i il·lustrat menú amb el comentari: «Josefina; si tu hubieras asistido conmigo, nada habría faltado, siempre que contigo hubieras traído a mi niño».
L’artífex d’aquest homenatge va ser Fernando Fernández Revuelta, amic del poeta des de Jaén, important periodista comunista, cronista de guerra i a París va treballar per a la Unesco. La seua dona va substituir a la Tania (Haydée Tamara Bunke Bider), com a periodista i corresponsal amb Fernando, a Centreamèrica dirigint la Agencia Prensa Latina, quan la guerrillera argentina, Tania, va deixar els medis per acompanyar al Che Guevara en la seua activitat revolucionària per Sud-Amèrica. Vaig tindre la sort de conéixer a Fernando i a altres presos d’aquell penal toledà i tots ells em van comentar moltes anècdotes amb l’oriolà i el recordaven per la seua simpatia, el seu compromís republicà, la seua intel·ligència i la seua generositat. Deien que Miguel era un home amb gran carisma, pròxim i excel·lent comunicador; era l’animador soci cultural carcerari, cantava, recitava, debatia sobretot.
El poeta va arribar al penal d’Ocaña el 28 de novembre de 1939, procedent de Palència. Miguel li comentava a Josefina: « Oye, nena: ¿Cómo van esos ojos negros? Guárdame, cuídame mucho tus ojos y los de mi niño, que los aprecio más que los míos. No trabajes nada, que la aguja tendrá la culpa de tu enfermedad. Y no dejes de ir al médico, Josefina. Creo que en Ocaña voy a estar algo mejor, seguro. Pero, si no estoy como en Palencia, haré porque me trasladen de nuevo allí, ya que el frío aquel me hace engordar y me alivia sobre todo... Tendrás que fotografiarte con mi niño, porque es la única manera de poder veros a los dos...».
En diferents ocasions el poeta per a llevar ferro al seu sofriment i donar optimisme a Josefina li comenta què està fent «turismo de prisión en prisión».
Miguel ix des d’Andalusia cap a Lisboa, des d’Aroche, creua la ribera del riu Chanza i el pas del cim el Cedre i Barranco de la serra d’Aracena, descansa en una hisenda portuguesa de Heredade do Machado i en Moura intenta vendre en un comerç-taverna, el rellotge d’or, regal de noces de Vicente Aleixandre. El botiguer el denuncia als guardinyas, és detingut per indocumentat el diumenge 30 d’abril de 1939. Emmanillat, ho traslladen en camió a la caserna de Sobral d’Adiça i l’endemà el tanquen en el palau caserna de Vila Verda de Ficalho. El 3 de maig, pres, ho traslladen a Rosal de la Frontera. En aquell bell poble de Huelva és interrogat i maltractat; casualment entre els guàrdies civils, estava un procedent de la Vega Baixa que atestà contra Miguel Hernández, acusant-lo de fets sense proves i de ser un poeta republicà. El 9 de maig, pres, ix cap a Madrid passant per la presó de Huelva i l’11 de maig per la de Sevilla, arribant, el 15 de maig, a la madrilenya presó de Torrijos, carrer Conde Peñalver, 59.
El 15 de setembre, Miguel és alliberat, cal descongestionar la presó i no té testimonis en contra i José María de Cossío declara al seu favor, aquest fill de nobles havia sigut el seu cap en Espasa Calpe, en l’elaboració de l’enciclopedia taurina de «Los Toros». Miguel torna a Cox i el 28 de setembre, en la seua visita a Oriola per a veure a la seua família i a la de Ramón Sijé, és detingut en la plaça de la «Soledad», prop d’on va treballar Josefina i del «Pasaje Luis Almarcha», carrer que seguix amb el nom del bisbe franquista que no va facilitar l’atenció sanitària del poeta. És arrestat per l’inspector municipal Manuel Morell Rogell i amb la complicitat de José María Martínez Pacheco, «El Patagorda»; quina curiosa coincidència la del cognom d’aquest oriolà, funcionari del jutjat, amb el del policia madrileny «Billy el Niño», Antonio González Pacheco, del qual van patir persecució i maltractaments els anti franquistes i denuncià constantment per la seua criminalitat pel meu amic José María Galante, «Chato».
El 29, el poeta és tancat en el Seminari del seu poble i allí, en el soterrani, va estar esperant, cada dia, ser afusellat en el mur del cementeri tal com li va ocórrer a un grup de jóvens companys de presó; segur que va viure un patiment similar al que ens comptava Marcos Ana durant el seu llarg tancament en les presons franquistes.
A Oriola s’inicia el sumari 4487 i en la seua primera detenció onubense, el sumari 21001. Miguel constantment li demana a Josefina que aconseguisca el trasllat d’Oriola perquè té por per la seua vida, creu que els poders fàctics oriolans no li perdonaran tot el que ell ha escrit en els seus poemes i proses. El mateix dia de la seua detenció, en Madrid, la Fiscalia de l’Exèrcit d’ocupació, amb la complicitat del famós secretari judicial franquista Antonio Luis Baena Tocón, demanen pena de mort per al poeta. Possiblement es lliura de l’afusellament a Oriola en ser traslladat, el 4 de desembre, a la presó madrilenya de Conde Toreno. Allí escriu la famosa «Nanas de la cebolla», manuscrit que trau amagat Luis Rodríguez Isern, al qual se li deu el títol del poema. Luis ens relatava un dia a Elx que en aquella presó, antic convent de clausura, els presos estaven amuntegats i compartien espais amb rates, puces, polls i com li deia Miguel a la seua dona, era «un parque zoológico o, mejor dicho, una casa de fieras»; les rates passegen pel seu cos, entren en el seu jersei i deixen boñigas al seu cap.
La mare de Luis va atendre constantment a Miguel portant-li menjar i roba neta. En aquesta presó es torna a trobar amb Antonio Buero Vallejo, la primera trobada en Benicàssim, i aquest el retrata, el 25 de gener de 1940, amb llapicera, dibuix que immortalitzarà a Miguel, universalment; va ser la icona hernandiana de la lluita contra la dictadura i present en les cases de la militancia d’esquerres. Buero, a la seua casa madrilenya, ens comentava amb carinyo que va titular aquesta imatge com a «cara de patata», denominació que li agradava al seu amic.
Han de buidar eixe presidi i traslladen als presos, majoritàriament comunistes, a la presó de Palència el 22 de setembre de 1940 i ens comptaven en Palència, alguns companys de viatge del poeta, que ell durant eixe recorregut va efectuar excel·lents anàlisis de conjuntura política i entre altres afirmacions, va pronosticar que el govern de Franco seria acceptat i reconegut per les potències capitalistes i que Miguel era molt volgut i admirat.
De Palència va eixir cap a Ocaña el 26 de novembre de 1940, pernoctant dos dies en el madrileny penal de Yeserías on de nou va trobar a Buero Vallejo, encara pintor i després dramaturg. El 25 de juny de 1941 part d’Ocaña cap al Reformatori d’Adults del barri alacantí de Benalúa, arribant el 28 de juny després de diversos dies d’estada a les presons d’Alcázar de San Juan i d’Albacete. Durant eixe turisme carcerari, el poeta ha contret diferents malalties, que produirà l’assassinat per omissió i amb premeditació i traïdoria, el 28 de març de 1942, o dita d’una altra manera, el compliment pràctic de la pena de mort, sentenciada el 18 de gener de 1940, pel repressiu i franquista Consell de Guerra Permanent número 5, presidit per Pablo Alfaro Alfaro i els vocals Francisco Pérez Muñoz, Ignacio Díaz Aguilar, Miguel Caballer i Gelis i Vidal Morales. Sense oblidar el paper essencial i necessari en la condemna d’Antonio Luis Baena Tocón i els testimoniatges desfavorables dels oriolans Hermenegildo Riquelme García, Luis Tormo Fons i Baldomero Giménez Giménez, primer alcalde franquista d’Oriola.
