Venezuela. Un misterio y una evidencia

Las noticias sobre Venezuela han desatado un temporal, esperado y previsto, que ha de ser valorado desde la certeza de cómo funciona este mundo del presente. El fruto de los extremos dispuestos a hacerse hegemónicos e imponerse, por la fuerza y sin respetar a quien piensa diferente, la tolerancia con el propio sin mirar los efectos de su autoritarismo, la desvergüenza de mirar hacia otro lado ante la corrupción generalizada, etc… son los ingredientes de un mundo cuyo destino inmediato nadie parece vislumbrar y que no entendemos que pende de un hilo la misma paz.

Los bloques existen y la fuerza, con la economía de fondo, se han hecho presentes. Han renacido con vigor cuando en algunos momentos parecían diluirse en su expresividad.

Nunca en los últimos decenios confluyeron en el mando o dirección -conceptos que se han equiparado- de los países más relevantes sujetos de tan baja calidad intelectual y humana. Nunca tuvieron en su mano el poder gentes de tan escaso magín salvo para imponer sus decisiones desde el narcisismo imperante, que es muestra siempre de una soberbia que responde a su falta de autoestima. Y nunca, cuando la educación, que no la cultura -poca y manipulada-, debería ser un valor identificativo de los ciudadanos al menos del primer mundo, la sumisión a la mediocridad del discurso populista había calado hasta extremos que causan tristeza.

La precipitación en el mundo es tal, que nadie percibe el mañana más inmediato, no valora los efectos de sus actos y las consecuencias de sus decisiones. Se apoyan regímenes dictatoriales mientras se ensalza una democracia apellidada incompatible con la democracia. Se desprecian estrategias válidas solo por su origen vinculado a ideologías estancadas en un reconocimiento anacrónico que difiere del presente. Se destruyen los derechos humanos con discursos radicales que inducen a la autocensura y a la fe sin duda alguna en materias en las que prevalecen ataques por razones desigualitarias. Se deifica la macroeconomía y el capitalismo salvaje a la vez que visiones del mundo que son solo palabras hueras de eficacia.

Los clásicos bloques, que parecían superados al acercarse todos ellos a puntos comunes, no siempre los más positivos, renacen tras ambiciones económicas de máximo nivel en un mundo globalizado regido por intereses en los que es el poder económico el imperante, el dominio por el beneficio y los países que venden el lenguaje de la solidaridad son espantajos de dictaduras delincuenciales que sirven de modelo a grupúsculos cuyo mensaje es pura farsa, hijo de aquellas.

Las organizaciones internacionales, la ONU sobre todo, es nada, carente de legitimidad de ejercicio, sin respeto alguno y sin fuerza una vez perdida su autoridad moral, la única que le podía dar fuerza y sentido.

Las reacciones sobre lo sucedido ¿alguien lo sabe?, en Venezuela, se concretan en discursos de lo más variado, siendo muchos de ellos mera descarga de obviedades fruto de las identidades de los que las proclaman. Y muchos de ellos por los que aceptaron unas elecciones fraudulentas y un éxodo de ocho millones de ciudadanos de ese país destrozado por la delincuencia estatal. Y otros, como el nuestro, seriamente implicado detrás de una pantalla que no disimulaba su complicidad.

Decenas de venezolanos celebran la "caída del régimen de Maduro", en la Puerta del Sol, a 3 de enero de 2026, en Madrid (España). / Carlos Luján - Europa Press

No apoyar una invasión extranjera es de una lógica aplastante. Pero hacerlo de un régimen corrupto que falseó un resultado electoral y cuyas cárceles están repletas de presos políticos y los líderes de la alternativa escondidos y perseguidos, es un baldón para quien critique lo otro. Porque nadie aportó medidas para salvar un sistema democrático destruido y muchos de los nuestros, España sobre todo, se comportó como un país indigno reflejo de la política que domina nuestro panorama interno.

La sospecha, no obstante, debe prevalecer frente a los aires de virtud democrática que algunos ven en la invasión. EE. UU. no ha ido para reinstaurar la democracia o, al menos, no como objetivo prioritario. Es el petróleo y el ámbito de control, como lo era para Maduro y compañía, cuyo nivel de fondos ilícitos sacados del país es escandaloso mientras la sociedad está padeciendo sueldos de un dólar al mes. Aunque la democracia es condición esencial para la economía en la parte del mundo en la que nos toca vivir.

Es infantil e ingenuo elaborar discursos pidiendo la salida de la OTAN, la ruptura de relaciones diplomáticas con EE. UU., que el Consejo de Seguridad se pronuncie cuando EE. UU. tiene derecho al veto. E infantil e ingenuo es que España se proponga como intermediaria cuando ha optado por el apoyo a los países que forman parte de uno de los bloques y no precisamente el nuestro natural.

Dicho todo esto, me queda solo el escepticismo y el desencanto. El miedo al porvenir, la pena por lo perdido y el riesgo que asumimos en un mundo globalizado en el que la adscripción a los extremos solo sirve para tapar miserias de gobernantes y penurias para los ciudadanos. La inmigración es el ejemplo del fracaso. Millones de personas que huyen de sus países en búsqueda de pan o para evitar la violencia. Y la solución no es fácil y la adscripción fervorosa a una idea, la que sea, de apariencia absoluta, una mentira que nos satisface.