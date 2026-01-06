75 años sin Emilio Varela Isabel

El 6 de enero de 1951 falleció en Alicante, uno de los mejores pintores de la primera mitad del Siglo XIX, que ha tenido esta ciudad y esta Provincia: el Ilustre pintor alicantino Emilio Varela Isabel.

Por tanto, se cumplen en este 2026, 75 años de su muerte y seguimos negándole, por parte de las instituciones locales, su merecido lugar por derecho propio y su reconocido homenaje en perpetuidad.

Emilio Varela Isabel murió un 6 de enero de los años 50, con la llegada de SS. MM. Los Reyes Magos a Alicante. La vida del pintor se apagó con la triste sensación de que no sabía pintar y que su paso por este mundo ya no tenía razón de ser. Sus cuadros, ya no tenían la misma aceptación que en años anteriores de bonanza económica, por culpa en gran parte de la Guerra Civil y de la posguerra en España.

El 30 de septiembre del 2024, el Ayuntamiento de Alicante inauguró una escultura del artista en el Paseo de la Explanada de nuestra ciudad, situada entre el Casino y el Auditorio de la Música, lugar muy simbólico para él, puesto que por esa zona paseó y pintó en innumerables ocasiones, dejándonos para el recuerdo magníficos cuadros con imágenes de esa época.

En dicho acto, el alcalde Luis Barcala anunció que el 2026 sería el Año Varela coincidiendo con esta efeméride y que se prepararía un programa de actos y actividades propios a la categoría del artista, para su desarrollo a lo largo del año.

Este anuncio, con el paso de los días y de los meses se fue desinflando y, en la actualidad, no se ha declarado el 2026 Año Varela, porque el programa previsto es mínimo e inexistente.

Cómo se puede prometer algo, con el convencimiento de que nadie se va a acordar de ello, ni lo va a rescatar de la hemeroteca para pedirle que asuma su compromiso y, en el caso de que no pueda asumirlo, antes de lanzar esa noticia a bombo y platillo debería asegurarse si lo va a poder cumplir.

Se menosprecia la cultura en nuestra ciudad por parte de los políticos que tenemos y tampoco tienen interés en trabajar por ella, porque la cultura no les sirve para conseguir más votos de los ciudadanos.

Sinceramente, es muy triste y, en el caso que me importa y ocupa de Varela, me produce mucha rabia e incomprensión.

En mi opinión, el mejor homenaje que se le puede hacer a nuestro magnífico pintor alicantino es que vuelva a ser visible al menos en su ciudad. No tiene explicación lógica y es inaceptable que no disponga de un lugar permanente en donde estén expuestas sus obras, para el disfrute y admiración del público amante de las artes plásticas.

Y lo peor es que la Diputación Provincial siendo la que más cuadros atesora del artista, prefiere mirar para otro lado, en lugar de asumir su compromiso y recuperar esa Sala Permanente con su nombre, que ya tenía y de la que se hace referencia por escrito en el expediente de concesión, a título póstumo, de la distinción de Hijo Predilecto de la Provincia.

Por otro lado, misteriosamente ha desaparecido la placa existente en la entrada a la sala de exposiciones de la Fundación Mediterráneo, en la Avda. Ramón y Cajal número 5, en la que se dedicaba la sala al pintor alicantino. Qué fácil resulta eliminar una placa cuando molesta, aun no siendo de algún político innombrable, con lo complicado que es que te la pongan.

¿Cómo y dónde se puede ver y contemplar, en estos momentos, la pintura de nuestro alicantino universal ilustre?

Es, como poco, sorprendente que su ciudad le siga negando el respeto y la admiración que se merece. Al mejor pintor de la modernidad de esta provincia, discípulo de Sorolla al que llegó a decir, que Varela le estaba robando el color.

Emilio Varela necesita salir, de una vez por todas, del ámbito local y apostar entre todos por su desembarco en otras provincias españolas y en el extranjero.

Lamentablemente, también un 6 de enero, pero del año 1976, murió el compositor alicantino Óscar Esplá y Triay, por lo que este 2026 se cumplen 50 años de su fallecimiento.

Dos artistas alicantinos Emilio Varela y Óscar Esplá, grandes amigos, que pertenecieron a la llamada «Edad de Plata» de la cultura alicantina y que, a lo largo de su vida, se manifestaron una profunda admiración y respeto.

Sin embargo, este 2026 se les pretende separar con homenajes individuales e incluso priorizar a uno en detrimento del otro, una rivalidad que no existió en vida, en lugar de aprovechar este doble acontecimiento para sacarle el mayor partido posible en beneficio de nuestra ciudad.

Hay voces que me dicen que a Varela ya se le han hecho demasiados homenajes y que hay otros artistas esperando a que llegue su momento. Claro, porque la historia de nuestra mejor época cultural, donde mejor está es olvidada en los archivos locales y provinciales. Y los cuadros de Emilio Varela, donde mejor están es en los almacenes de un museo.

Pero yo no me conformo, ni me resigno y mucho menos lo acepto.

Por eso seguiré luchando y trabajando, para que el mejor artista que ha tenido la ciudad ocupe su lugar merecido y no sea olvidado, porque Alicante no debe, ni puede eludir su obligación de defender nuestra Cultura.