Año nuevo, violencia nueva

Pues sí. Y todos tan contentos. Después de la tregua navideña vuelve la tempestad y llega alguna otra. Incluso. Los despropósitos ganan a los buenos propósitos y así estamos. La gente del mundo acaba de brindar por la salud, la paz y la armonía. Vean los pésimos resultados. Caen las muecas alegres y las lágrimas invaden el paisaje por diversas razones. En España, pese a la lluvia, los Reyes Magos pudieron entregar juguetes, tomar un poco de roscón, con alguna sorpresa, y echar tragos de anís.

Unilateralmente, Trump ha dado la suya al dar rienda suelta a una de sus obsesiones. Bombardear Venezuela, abrumada por las sanciones mundiales, y capturar a Maduro, quien, sin ser un santo, parece un ángel comparado con el fanático inquilino de la Casa Blanca. La juerga empezó con los ilegítimos bombardeos contra supuestas narcolanchas y sus ocupantes en aguas internacionales. A renglón seguido, empezaron las insinuaciones respecto a lanzar algún ataque bélico contra territorio venezolano. Ha habido interceptación de barcos que exportan crudo. Y la declaración de fuerza y los meses de amenazas, con envío inicial de buques y soldados, se han hecho realidad. A atacar con nocturnidad y alevosía se le llama ahora «hacer valer la ley».

La agresión imperialista rompe la soberanía de un país con una violación más del derecho internacional, de la Carta de Naciones Unidas. Mañana puede ser otro lugar. Estados Unidos invadió Panamá en diciembre de 1989, y el lucrativo petróleo, otra vez, acapara la atención. Los recursos naturales y el control sobre Latinoamérica. Qué éxito de la diplomacia con la intención de cambiar de régimen para privatizarlo todo en beneficio estadounidense de especial forma. La Nobel de la Paz, Corina Machado, está encantada con ese hecho que alienta el «pacifismo» global. La postura del Gobierno español apuesta por una solución democrática. Lógicamente. ¿Eso es estar enfermo?

Donald Trump, mentor de Netanyahu, se adueña del país caribeño y mata no por interés democrático, sino por motivaciones geoestratégicas, económicas e ideológicas. Las derechas de aquí le aplauden y atacan a Pedro Sánchez pretendiendo imponer sus relatos cínicamente, como Feijó llevó a efecto con la dana junto a Mazón. Los expertos en represión reclaman un futuro sin ella en Venezuela e indirectamente dan a entender que por qué no una intervención parecida para derrocar a Sánchez. Entienden el concepto de libertad y democracia a su manera, con un comportamiento y un programa en la sombra que lo mancillan totalmente. No importa. La mafia es el sanchismo, claro, pero la indecencia real es cosa de otros. ¿Es posible que la gente de a pie pueda ovacionar esta clase de actitudes que perjudican gravemente la salud de la mayoría?

La intimidación, el desprecio constante y la ley del revolver son la norma de la casa trumpista. Un peligro para la humanidad por parte de un ególatra que merece darle la espalda. Se confirma que no es lo mismo votar al que sea, y las declaraciones de los países no valen en la práctica. Porque esto exige respuestas de otra índole. Firmeza diplomática y movilización social permanente ante la impunidad. Y ello sin ánimo, en este caso, de encumbrar a Maduro, detenido con los desmanes de un Trump que se disfraza de justicia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

Quiere juzgar, por narcoterrorismo, al que ha sido presidente de Venezuela y a su esposa. ¿Quién le juzga a él por su prepotencia, instinto de poder absoluto y sus ataques al sistema democrático de su propio país? Putin invade Ucrania. El genocidio en Gaza apoyado por Trump. La invasión a Irak en 2003 con Bush a la cabeza… Todo puede valer al más fuerte. Al magnate del despacho oval no le interesa salvar los derechos humanos. Le atraen el dominio político, tener el control mundial, salpicar a Europa e intervenir en cualquier punto del planeta. Dos potencias, Rusia y China, plantan cara al falso pacificador. La tibieza de la UE es obvia ante el mayor perturbador de la paz.

El derecho internacional fenece. ¿Qué será lo siguiente bajo los vítores de las derechas españolas? La extrema derecha francesa, sin embargo, condena el derrocamiento externo de un gobierno y la inestabilidad geopolítica de nuestro tiempo. La involución cabalga en distintos frentes y consta en acta la incapacidad de los organismos internacionales para imponer la teoría en la práctica. La inoperatividad y la inseguridad vuelven a saltar a la vista y nos quedamos con los hombros encogidos.

Que no se apruebe la hazaña llevada a cabo por el dictador Trump no significa estar a favor del espíritu dictatorial de Nicolás Maduro, cuyo régimen se investiga en la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos como consecuencia, supuestamente, de la aplicación de sanciones adoptadas por el Gobierno de EE. UU. desde 2014. La misma que ordenó el arresto de Netanyahu. Nunca será válido ni se debe aplaudir ningún terrorismo de Estado. Distinto sería si una actuación estuviese dotada de la oportuna legalidad. Ya ven. Año nuevo, violencia nueva y la recién comenzada cuesta de enero. La lotería y la incertidumbre han vuelto a golpear.