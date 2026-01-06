Juan Vicente Peral, un hombre de acción y corazón

Con gran tristeza recibo la noticia del fallecimiento de mi tío Juan Vicente. Nació en Sutton Surrey (Reino Unido) el 26 de febrero de 1938, por lo que iba camino de su 88 cumpleaños. Un grandísimo profesional, consejero impagable y mejor persona, al que sin duda debo mi participación en el mundo de la política.

El tito John es como todos sus familiares le conocemos; y así lo llamaba mi abuela Consón, ya que vivieron varios años en Londres, donde trabajaba mi abuelo Vicente, dedicado a comercializar los aceites de la empresa familiar. Juan Vicente Peral Ayala es como le conocen sus compañeros y amigos del Banco de Alimentos, al que dedicó los últimos veinte años de su vida. En cuerpo y alma de forma altruista y sin más interés que el de ayudar a todo el mundo, tanto que en la actualidad seguía en el comité directivo del Banco de Alimentos de Alicante, inmerso en la elaboración del presupuesto para 2026 y pendiente de todas las contingencias que el día a día de este exigente trabajo les ocupaba.

Un trabajo que le llevó hasta la presidencia de la Federación Española de Bancos de Alimentos, sin abandonar la del Banco de Alimentos de la provincia de Alicante que como dice mi querida tía Juani, su mujer: “Era el motor que le empujaba cada día a levantarse y seguir luchando”.

Sin duda que sí. Llevaba diez años arrastrando las secuelas de un cáncer de próstata que sobrellevaba con una valentía propia de un héroe. Hace tres años se le complicó la salud con una diabetes que hacía difícil su quehacer diario pero aún así, no había enfermedad que lo doblegara. Ha sido una infección tras una intervención complicada estos últimos días, la que ha puesto fin a una vida apasionada, abnegada y ejemplar.

Juan Vicente fue un hombre excepcional, licenciado en Ciencias Políticas, Económicas y Empresariales, que dedicó su vida a ayudar a las personas y a servir a la comunidad. Como secretario general provincial participó en la fundación de la Unión de Centro Democrática (UCD) de Alicante desde 1977 hasta 1982, demostró su compromiso con la democracia y la justicia social. También fue presidente de la autoridad portuaria hasta 1983.

Después trabajó varios años como gerente del Colegio Mayor de la Universidad de Alicante y, asimismo, hasta su (teórica) jubilación en la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP).

Ahí empezó la que sin duda fue su etapa más feliz y completa en el terreno laboral y profesional. Fue en el ámbito social donde mi tío Juan Vicente realmente dejó su huella. Fue presidente de la Federación Española de Bancos de Alimentos desde 2018 hasta 2021, y de la Federación de Alicante desde 2006 hasta 2024, demostrando su incansable dedicación a la lucha contra la pobreza y la exclusión social.

Juan Vicente era conocido por su personalidad entrañable y simpática. Su sonrisa cálida y su sentido del humor hacían que todos se sintieran cómodos en su presencia. Su cariño y generosidad hacia todos los que le rodeaban eran incondicionales.

Tu hijo David, tu padre y tus hermanos descansarán ahora contigo en el panteón familiar. Los que por aquí quedamos te vamos a recordar y a echar mucho de menos.

Descansa en paz, tito John.