El maestro canadiense Yannick Nézet-Séguin, durante el Concierto de Año Nuevo, este 1 de enero de 2026 en Viena. / Dieter Nagl (Filarmónica de Viena / EFE)

TVE recuperó una de sus grandes tradiciones deportivas y navideñas, los saltos de esquí de Garmisch-Partenkirchen del 1 de enero, que no se veían en abierto en televisión desde 2011. Los nostálgicos sintonizamos la pantalla en clave retro.

Las retransmisiones han mejorado una barbaridad, como diría don Hilarión en La verbena de la paloma, pero el mediodía del 1 de enero tuvo sabor a televisión en blanco y negro. A aquellos tiempos en los que solamente había un canal que, excepcionalmente los días festivos iniciaba sus emisiones a mediodía (mientras el segundo lo hacía a partir de las ocho de la tarde).

En aquel entonces, y durante casi cincuenta años, la emisión del Concierto de Año Nuevo que veíamos los españoles no conectaba con Viena hasta que se iniciaba la segunda parte de la velada. Porque la posibilidad de asistir al programa completo no llegó hasta la llegada del nuevo siglo. Inmediatamente después de que sonara la Marcha Radetsky la señal ofrecida a través de Eurovisión se trasladaba a Alemania para ofrecer la clásica prueba del torneo de los cuatro trampolines. De manera que durante muchos años ni siquiera se emitió la primera edición del Telediario durante el primer día del año. Lo que servía de asueto a los trabajadores de los servicios informativos de la casa.

Más allá de su importancia en el calendario deportivo, los saltos desde Garmisch suponían un acontecimiento social que formó parte de la vida de los españoles desde 1962, si bien la competición se creó en 1952 en el Estadio Olímpico de Garmisch, que albergó el desfile de atletas de los Juegos Olímpicos de invierno de 1936, los cuartos de la historia.

La televisión llegó a España en octubre de 1956 y este otoño celebrará con todos los honores su 70 aniversario.