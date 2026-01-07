Elche: Hay derrotas que no se explican con un marcador

Hay derrotas que no se explican con un marcador. Y hay marcadores que, aunque duelan, no explican una derrota. El 1-3 frente al Villarreal CF fue de esos partidos que te golpean primero en el estómago y solo después, si tienes el valor de mirar más allá del resultado, te obligan a pensar. Pensar de verdad. Como en la vida.

Porque el fútbol, cuando se lo toma en serio, no es una sucesión de domingos ni un entretenimiento de sobremesa. Es un examen semanal, sí, pero también una escuela. Y en toda escuela hay aprobados, sobresalientes… y suspensos que escuecen. Este fue el primero en casa. Duele más. Siempre duele más cuando el tropiezo ocurre ante los tuyos, cuando el silencio del estadio pesa más que el ruido del rival. Pero negar la derrota sería infantil. Y dramatizarla, suicida.

El Elche CF perdió. Punto. Pero perder no es fracasar. Fracasar es no entender por qué se pierde. Y este equipo, precisamente este equipo, ha demostrado desde hace tiempo que sabe mirarse al espejo sin maquillaje.

Conviene recordarlo ahora, cuando aparecen las primeras sombras de duda, esas que se cuelan sin pedir permiso: ¿y si no da? ¿y si el presupuesto pesa demasiado? ¿y si la realidad termina imponiéndose? Preguntas legítimas. Humanas. Pero incompletas.

Porque este Elche compite en Primera con uno de los presupuestos más bajos de la categoría. No como una excusa, sino como una condición de partida. Y aun así —esto es importante subrayarlo— compite. No se esconde, no mendiga, no se arrodilla ante los grandes. Les mira a los ojos. A veces gana. A veces pierde. Pero siempre juega.

Y eso, en este fútbol moderno de chequeras infinitas y proyectos inflados, ya es una declaración de principios.

La derrota ante el Villarreal no borra lo construido. No elimina lo aprendido. No invalida el camino. Al contrario: lo pone a prueba. Como hace la vida cuando decide apretarte un poco más de lo que esperabas. Es ahí donde se mide la verdad de los proyectos, no cuando todo sale bien, sino cuando algo se tuerce.

El Elche hizo cosas bien. Muchas. Durante tramos largos sostuvo el tipo, discutió el partido, tuvo personalidad con balón y sin él. Hubo errores, claro. Siempre los hay. Pero también hubo una idea reconocible, un plan, una forma de estar en el campo que no nace por casualidad. Eso es lo que debe quedarse en la retina mental. No como un recuerdo amable para contar batallas pasadas, sino como un trampolín. Un punto de apoyo para impulsarse.

Porque la memoria, en el fútbol y en la vida, no está para lamentarse sino para aprender. El que se queda anclado en el error se hunde. El que lo analiza, crece.

Esta derrota, por incómoda que resulte, también cumple una función. Baja pulsaciones, ajusta expectativas, devuelve a todos —jugadores, cuerpo técnico, afición— al territorio de la humildad activa. Esa que no se confunde con miedo, sino que se traduce en trabajo, corrección y mejora.

No hay que olvidar que este equipo viene de competir, de sumar, de ilusionar. Que ha demostrado que puede plantar cara a cualquiera si ejecuta bien su idea. Y que el curso es largo. Larguísimo. Quien piense que una temporada se decide en una jornada no ha entendido nada ni del fútbol ni de la vida.

El próximo examen llega en Valencia. Otro escenario exigente. Otra prueba de madurez. Y ahí es donde este Elche tiene la oportunidad de convertir el golpe en aprendizaje, la herida en cicatriz útil. No para esconderla, sino para recordarse a sí mismo que ya pasó por ahí y salió más fuerte.

En el fondo, todo se reduce a una idea sencilla, casi incómoda de aceptar: crecer duele. En el fútbol y fuera de él. No hay procesos limpios, ni trayectorias sin baches, ni proyectos serios que no conozcan el error. Lo importante no es no caer, sino cómo se vuelve a caminar.

Este Elche ha elegido caminar con una idea. Y eso, incluso cuando se pierde, sigue siendo una victoria silenciosa. Porque mientras haya convicción, mientras se mantenga la identidad y se aprenda del golpe, el resultado del último partido no define el destino. Solo marca una lección más en un curso que todavía está empezando.

Suspendimos esta semana. Sí. Pero el curso es largo. Y los equipos que acaban aprobando no son los que nunca fallan, sino los que entienden por qué fallaron… y no vuelven a cometer el mismo error