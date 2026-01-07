Enemigos en casa propia

El fino y vertical trazo a lápiz marcando un párrafo sobre el blanco margen de la página servía para destacar las reflexiones más interesantes del volumen. Hacia ahí se iban los ojos cada vez que pasaba hoja de la autobiografía de Castelar, un libro de amarillentas páginas editado a principios del siglo XX, regalo de un buen amigo, nieto del que fue su primer propietario, Manuel Lorenzo Pardo, que guardo como oro en paño y suelo releer de tanto en tanto.

En una de esas páginas, el insigne ingeniero reparó en un pensamiento del que fue presidente liberal de la Primera República que, analizando su propio terreno, venía a decir que los principales enemigos en política “están en el propio partido”.

Esa misma máxima volvió a relucir a comienzos de la transición con otra ocurrente reflexión que unos atribuyen a Pío Cabanillas y otros al alicantino Antonio García Miralles: “Hay amigos, enemigos y compañeros de partido”.

Ambas valoraciones cobran actualidad con los reproches vía WhatsApp entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos, en el que el primero, entre veladas advertencias, señala a Alejandro Soler como “Judas” por pregonar “sotto voce” que sus horas como presidente del Gobierno están contadas.

No parece probable que la reacción del ilicitano, negando insurrección, vaya a cambiar el sentido del pulgar de Sánchez hacia su persona. En cualquier caso, alguien debería susurrar al presidente del Gobierno otra destacada reflexión de Castelar que Lorenzo Pardo destacó con su lápiz de punta fina: “(…) los partidos y los poderes no caen por las conjuraciones de sus enemigos, sino bajo la inmensa pesadumbre de sus propias faltas”.