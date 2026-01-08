Agustín Jiménez: Αντίο, σύντροφε (Hasta siempre, compañero)

Nos ha dejado, pero no abandonado, Agustín Jiménez, compañero de universidad y de clandestinidad en los 60, aquellos años que iniciaron a un buen puñado de jóvenes en la lucha y trabajo por un país que comenzó a ver color frente al blanco y negro oficial.

Cómo no recordar reuniones, conversaciones y vivencias pasadas a veces con temor, con presiones, con sinsabores, pero siempre con ilusión y valentía.

También en los momentos de la ansiada libertad con aquellos soñadores que llegaron a pilotar y a dirigir instituciones para cambiar y mejorar hacia una sociedad moderna, necesitada de espacios libres en enseñanza, en progreso, en calidad, en cultura.

Diputado en 2004, Agustín pudo llevar nuestra voz al centro y sede de la soberanía popular. Imagino tu sensación y recuerdo lo vivido ese primer día al ocupar tu escaño por Alicante.

En sus últimos artículos defendió como nadie la memoria histórica, no solo como posición ideológica sino, más bien, como cultura básica necesaria para impedir manipulaciones y no olvidar nuestra base de justicia y los hechos que nos han llevado a un momento de libertad y progreso.

Ahí estaremos, Agustín, siguiendo tu empeño y pensamiento, y apoyando que no se olvide lo realizado por todos aquellos que, como tú, combatieron la oscuridad y persisten en llevar luz y avance para que quede en el conocimiento de futuras generaciones.

Catedrático de griego y socialista auténtico, hoy te retiras, pero permaneces. Tu familia cercana y la gran familia progresista te prometen que tu lucha continúa y que no te olvidaremos. Un abrazo y salud, compañero.