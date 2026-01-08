Opinión | Tribuna
Anarquistas sin poder
La Vila Joiosa, 1937
El ingreso en la Prisión Provincial de Alicante el 16 de diciembre de 1937 de los veinte miembros del cuarto Consejo Municipal de Defensa y Economía (CMDE) descabalgará del poder local a los anarquistas en La Vila Joiosa. Poder que ostentaban CNT y FAI desde el segundo Comité Popular de Alianza Antifascista (CPAA) –septiembre de 1936–, apartando al alcalde republicano, Ángel Tomás Llinares (IR).
El CMDE estaba presidido por el chocolatero Juan Bautista Llorca Llinares (CNT). Junto a la mayoría anarquista, también ingresaron en prisión tres miembros de UGT y uno de IR.
Aunque para los anarquistas todo se debió a un “manejo comunista para encarcelar al consejo en pleno”1 y “hacer desaparecer el predominio de la CNT en los consejos”2, en alusión a la militancia del gobernador civil, lo sucedido tuvo su origen en el Juzgado de instrucción, donde se habían recibido “varias denuncias” contra “la actuación del consejo municipal y de un comité especial de orden público que allí funcionaba”3. Monzón se limitó a enviar la Fuerza de Asalto que la judicatura le reclamaba.
El 13 de diciembre las Fuerzas de Asalto se incautaron de siete pistolas y un día después el juez instructor daba cuenta a la Audiencia del inicio de actuaciones por “hallazgo de armas de diferentes clases y explosivos en el local del consejo municipal de esta ciudad”4.
En paralelo, los días 13 y 14 se realizan registros domiciliarios a nueve consejeros y al secretario del consejo, con resultado negativo5.
El Ministerio de Gobernación había emitido en mayo una orden para la devolución de armas6 y el gobernador, Valdés Casas, dio un plazo de 72 horas para la entrega de armas y explosivos, también a los consejos municipales7.
El gobernador calificó de “serio y grave”8 el asunto de las detenciones. Una delegación de la Industria Chocolatera –sindicalistas de UGT– manifestó su apoyo incondicional al Gobierno del Frente Popular. “Los vecinos de Villajoyosa expresan su adhesión a la primera autoridad de la provincia”9. UGT y CNT cerraron filas con el Gobierno y mostraron su “disposición incondicional” al delegado gubernativo nombrado por Monzón, solicitando que la justicia obrara con rapidez, nombrando un representante para una Gestora provisional “por si el camarada gobernador estima oportuna su constitución” y ofreciéndose para “colaborar activamente en la limpieza de la retaguardia”10. A los pocos días eran detenidas cuarenta personas en La Vila, consideradas desafectas11 por el Frente Popular. Dos mujeres quedaron en la localidad, a disposición del delegado gubernativo12, y treinta y ocho hombres ingresaron en prisión a disposición del gobernador.
Del 23 al 31 de diciembre coincidirán consejeros y derechistas dentro de los muros de la misma Prisión Provincial de Alicante. Los consejeros serán puestos en libertad el 31 de diciembre13, pero no recobrarán el poder, en manos de la gestora interina presidida por el delegado gubernativo, Francisco Bernal. El socialista Tomás Llorca Lloret ocupará la Alcaldía del quinto CMDE, desde mayo de 1938 hasta el final de la guerra.
La segunda redada, tras la cárcel del Calvario14, se practicó con mandato judicial, por los guardias de Asalto, tras las denuncias y las listas presentadas por el Frente Popular vilero y la orden del gobernador15. Catorce, la mayoría, eran comerciantes; ocho empresarios. Nueve se declaraban en 1938 leales a la República16, cinco fueron concejales en el bienio negro, uno era presidente del Partido Republicano Radical en 1936 y cuatro candidatos sustitutos por Derecha Regional Agraria (CEDA). Seis tuvieron cargos en la patronal vilera antes de la guerra.
La mayoría salió en libertad en febrero y el resto en junio de 1938. Seis pagaron una multa.
Notas al pie
1 Nicolás Esquerdo Pérez (FAI). Ministerio de Defensa. Archivo General e Histórico de Defensa (AGHD), Madrid, Sumario 1054 Caja 15338/8, f. 2v.
2 Juan Bautista Llorca Llinares (CNT), carta como secretario de Solidaridad Internacional Antifascista. Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH), Salamanca, PS-MADRID-158/6.
3 “Nuestra Bandera”, Alicante, 16-12-1937.
4 En la Audiencia se seguirá por un delito de “Tenencia de armas y explosivos”. Archivo Histórico Provincial de Alicante (AHPA) A – G – 574/18. Sumario 30/1937.
5 AHPA, A – G – 484.940. Documentación diversa.
6 Gaceta de la República, 13-5-1937.
7 BOPA, 18-5-1937.
8 “El Luchador”, Alicante, 18-12-1937.
9 “Nuestra Bandera”, 18-12-1937. Artículo encartado en el sumarísimo seguido contra 6 acusados de socializar la Industria Chocolatera, AGHD 3564/16113/1.
10 “Nuestra Bandera”, 19-12-1937.
11 Hasta junio de 1938 no serán declarados facciosos oficialmente 9 vileros. BOPA 5-7-1938 y CDMH-PS-MADRID-2560.
12 AGHD 1355/15480/13, fls. 4v y 26.
13 En cumplimiento del exhorto del Juzgado Especial n.º 4 Tribunal Espionaje de Valencia, que les había abierto una causa por “traición”. AHPA, IP 19567/116.
14 MARTÍNEZ, Miquel, “La cárcel del Calvario de 31 de octubre a 3 de noviembre de 1936. Los moderados evitan una tragedia” (2025), “Sarrià”, pp. 185-199.
15 Fundación Pablo Iglesias/AH-70-22AH.
16 Ibidem, fls. 4, 8, 9v, 10 y 11.
