BRAVO, ÁNGELES

Cuando la periodista Ángeles Bravo Gil se incorporó a Televisión Española, en 1988, todavía no había cadenas privadas en España, y mucho menos canales de TDT o de cable. Por eso nos ha dado tanta pena despedirla con motivo de su jubilación. Sus compañeros del Canal 24 Horas se empeñaron en hacerla llorar el día de la víspera de su despedida. Prepararon algunos vídeos recopilatorios de su dilatada carrera profesional durante cuatro décadas, se acercaron a ella para ofrecerle un ramo de flores cuando, efectivamente, la comunicadora se rompió tras agradecer tanto cariño.

La periodista se despidió de los espectadores el lunes 29 de diciembre, a los 62 años, convertida en uno de los rostros más icónicos del canal público de informativos, el 24 Horas: «Toca despedirme de todos ustedes, gracias por la cercanía, por estar ahí. Y gracias a mis compañeros, a vosotros, por vuestro trabajo, por hacer fácil la tarea, y sobre todo por ese trabajo infinito. Sencillamente gracias. Ahora llega el relevo», pronunció en sus últimos minutos frente a las cámaras, antes de romperse emocionada.

Recordamos muy especialmente sus siete años al frente de «Audiencia abierta», el programa dedicado a la Jefatura del Estado, entre 2002 y 2009. El estilo de Ángeles Bravo siempre fue austero y elegante. A menudo solemos pensar que quienes trabajan en el Canal 24 Horas son informadores de segunda, o aquellos que están en la reserva. Pero bastan casos como el de Ángeles Bravo para desmentir el aserto.

Concisa, segura, sin titubeos, Ángeles Bravo se convirtió desde sus inicios en 1988 en una de las mejores comunicadoras de cuantas han pasado por TVE.