O se le paran los pies a Trump, o nos pisoteará a todos

El comportamiento de Donald Trump se ha convertido en un peligro mundial. Cada día que pasa, su desfachatez y desprecio por el Derecho Internacional son más descarados. Se cree que es el amo del mundo. El policía universal. Él decide quién es bueno y quién no. Aunque sus criterios y simpatías son muy volubles. Lo que hoy dice defender por alguna razón concreta puede ser, en poco tiempo (a veces cuestión de días o, incluso, horas), todo lo contrario. No demuestra ninguna coherencia ni seriedad en este su segundo mandato en EE UU.

Lo que ha hecho con Venezuela es inadmisible. Por muy importante que sean los Estados Unidos, el Derecho Internacional está por encima de los intereses exclusivos de cada Estado. Lo contrario sería la selva que, tal vez, es el espacio que se busca y donde impera la ley del más fuerte.

Bombardear un país, con el que no se está en guerra, ni tiene consentimiento de su propia Cámara de Representantes, es saltarse todas las normas internacionales que se establecieron para, precisamente, evitar nuevas situaciones como las vividas con anterioridad. Y, mucho menos, secuestrar a un presidente de otro país, por muy mal que a uno le caiga. Arrogándose, además, y a partir de ahora, un papel de dirección ejecutiva en una Venezuela para lo cual nadie allí así lo ha decidido. Y amenazando con consecuencias terribles a los responsables políticos a los que, en sustitución de Maduro, les corresponde la dirección del país. Exige a Venezuela que se deje tratar como una colonia, y que será EE UU quien ejercerá el control por la «puerta de atrás».

La preocupación de EE UU (afortunadamente, en eso Trump es claro y sincero) es el petróleo y otras riquezas que allí existen. Que se les deje explotarlo como en los viejos tiempos, en la época de las repúblicas bananeras que tanto añoran. Lo demás es casi secundario. Tal es así que deja, como si estuvieran a prueba, a la dirección que había con Maduro, encabezada por su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, que siga dirigiendo el país, incluso por delante de Corina Machado y otros, que se han quedado de piedra con la situación. Así paga Roma a los traidores, pensará Maduro.

Difícil situación la que hereda la señora Rodríguez. Es poco probable que ella acepte el papel de «delegado colonial» que EE UU parece querer implantar allí para poder hacer suculentos negocios sin molestias gubernamentales. Es el modelo preferido de los Trump y compañía: si ellos pueden ganar dinero, les importan poco los derechos humanos, la democracia o quién gobierne. La prueba está en que no se les oye una queja sobre estas cuestiones en Arabia Saudita, Egipto, Marruecos, etc. Si el resto del planeta no condena la situación creada por EE UU, la más que previsible voluntad aperturista de Delcy Rodríguez en Venezuela será arrollada por el trumpismo, y un conflicto civil allí podría asomar por el horizonte.

Lucía Feijoo Viera

Y el problema es que Trump ha perdido todo respeto por el orden y el Derecho Internacional. Incluso se burla de él. Alega que ellos son una superpotencia y que, por eso, están encima de cualquier otra consideración. Y que conste que no toda la culpa la tiene él. Se está creciendo viendo la vergonzosa sumisión que recibe de la mayoría de países. Es patético ver las reacciones de la UE, de la ONU o de la gran mayoría de Estados. Como máximo se pide calma, desescalada, moderación. Pocos se atreven a condenar una clara violación del Derecho Internacional. Abundan, incluso, los aduladores y pelotas descarados, por no hablar de algunos iluminados, que le piden a Trump que no se detenga, que haga lo mismo en otros sitios y, hasta algunos «españoles y mucho españoles» parecen soñar deseando que se le hiciera algo parecido a Pedro Sánchez. Un claro ejemplo de patriotismo selectivo.

Y, cuidado, Trump está lanzado. En vez de criticarle y pararle se le está animando a que continúe y a él, que necesita poco, parece que el mundo se le queda pequeño. Se ha empeñado en adueñarse de Groenlandia, por las buenas o por las malas, y no descartemos que lo hará. Aunque pertenece a un país, Dinamarca, miembro de la OTAN y socio histórico. Pelillos a la mar, para Trump.

También quiere el Canal de Panamá, incluso ha planteado que Canadá se incorpore a los EE UU. Ha bombardeado Nigeria, Irán, Siria, etc. Apaga incendios con gasolina. Pero lo peor es que, tras su éxito en Venezuela y el silencio cómplice de gran parte del mundo, ya ha anunciado que Cuba y Colombia o, incluso, México podrían ser los siguientes y es que, según él, toda América es para ellos, recordando la vieja doctrina Monroe que, ahora, quiere denominar Donroe, por su apellido.

Trump está poniendo en peligro la paz mundial y el orden establecido. Hay que plantarle cara democráticamente. Defender el Derecho Internacional debe hacerse siempre. Hacerlo sólo cuando interesa es lo que facilita estas situaciones. Y mecanismos para intentarlo abundan. Basta sólo con copiar algunos de los que se le aplicaron a Rusia por el tema de Ucrania. Pero, si ni siquiera se intentó con Israel con el genocidio de Gaza, es utópico pensar que ahora se haga. Estamos en un mundo con un doble rasero.

La opinión pública mundial democrática debería movilizarse para detener esta deriva. No hacerlo es un error y será nuestra penitencia. Cuando se pudo hacer algo para reconducir el tema, no se hizo por componendas espurias. Estamos legitimando a un Trump desembocado.

Que nos coja confesados.