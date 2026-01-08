El principio de Estoppel

No seré yo quien defienda la legitimidad de Nicolás Maduro como presidente de la República de Venezuela habida cuenta que lo que dirigió desde que fue nombrado a dedo por su mentor, Hugo Chávez, no fue más que una dictadura chabacana y cruel cuyo mayor éxito ha sido y es sojuzgar y reprimir a la ciudadanía, además de haber convertido a Venezuela, el país con mayor reservas de petróleo del mundo, en un Estado fallido en el que la falta de elementos básicos como las medicinas es una realidad diaria. Además, tenemos a un loco peligroso, a un lunático, dirigiendo la primera potencia del mundo, un país cuya economía ya no es lo que fue pero cuyo poder de influencia sigue vigente desde hace hace más de 100 años.

Lo poco que ha quedado claro hasta ahora es, por un lado, que EE UU quiere controlar el petróleo de Venezuela durante los próximos decenios. Empresas norteamericanas extraerán el petróleo venezolano y lo enviarán a EE UU para su posterior venta. Una pequeña parte del mismo, según Trump, repercutirá, en beneficio del país. Por otro lado, Donald Trump ha dejado claro que no tiene ninguna intención de imponer la celebración de unas elecciones libres y democráticas a corto plazo. El motivo es muy simple. Unos dirigentes coaccionados y con el miedo en el cuerpo después de ver lo que han hecho con Nicolás Maduro se convertirán en unos tentetiesos a las órdenes de Trump. Así EE UU logra controlar un país sin necesidad de enviar tropas militares mientras que si se celebrasen elecciones libres lo primero que haría el presidente o presidenta recién elegido es proclamar la soberanía nacional sobre el petróleo.

Cabe resaltar el tremendo ridículo que ha hecho el Partido Popular en sus declaraciones nada más producirse el secuestro de Nicolás Maduro. Resulta extraño que con la cantidad de veces que Feijóo ha metido la pata en los últimos meses como consecuencia de hacer declaraciones poco meditadas, a raíz de un hecho que entra en conflicto de manera clara con la legislación internacional nadie haya advertido a Feijóo que esperase a ver los acontecimientos antes de lanzar mensajes en las redes sociales o de hacer declaraciones.

Bombardeos con helicópteros estadounidenses en la capital de Venezuela, Caracas. / Reuters

Hace más de 30 años, a principio de los años 90, en la Facultad de Derecho de Alicante cursé una asignatura que tenía como nombre Derecho Internacional Público. En ella se estudiaban las normas que rigen las relaciones entre Estados, la celebración de convenios internacionales y, sobre todo, los esfuerzos por evitar conflictos entre países. Desde el principio me pareció que aquella asignatura tenía un contenido de otra época, como de antes de la Revolución Industrial. Prueba de ello es que según nos explicó la profesora que impartió la asignatura el idioma más utilizado era el francés sobre todo en expresiones concretas. A mí me llamó la atención, dentro del contenido de la asignatura, el principio de Estoppel según el cual en el ámbito de las relaciones entre Estados uno de ellos no podía cambiar de manera de actuar ni contradecir declaraciones anteriores cuando el otro Estado hubiese tomado acciones en función de esa posición previa por cuanto podría suponer un perjuicio para el segundo Estado. Aquel curso yo mantuve, durante algunos meses, una relación secreta con una alumna mientras mantenía un noviazgo público con otra alumna. Un día la novia secreta me conminó a terminar con nuestros encuentros furtivos y salidas discretas. Yo, alumno aventajado de la Facultad de Derecho (leáse con ironía) protesté contra aquel atropello. Invoqué el principio de Estoppel y la hice comprender que como ella ya conocía mi relación pública desde el comienzo de curso no podía ahora dar por finalizada nuestra relación ya que supondría un perjuicio claro contra mis intereses creados. Ella me miró unos segundos y después suspiró sin dar crédito a lo que escuchaba. Para que luego algunos dijeran a mis espaldas que no era buen alumno.

Donald Trump nunca tuvo el más mínimo interés en devolver la democracia a Venezuela. Si los dirigentes del Partido Popular en España se creyeron que el objetivo de EE UU era convertir una dictadura chapucera en un sistema de libertades parecido al español mucho me temo que les engañaron como a pardillos. Me pregunto a quién echará la culpa ahora Alberto Núñez Feijóo de que en Venezuela siga gobernado el chavismo ahora que lo hace al servicio de EE UU. Una vez más el diálogo, la intermediación y la capacidad de influir serán las claves fundamentales para lograr la puesta en libertad de los presos políticos que llenan las cárceles de Venezuela. Es decir, se vuelve a demostrar que el diálogo es la única manera posible de relacionarse entre países.

Disuelta ETA desde hace hace más de diez años y descabezado el chavismo en una Venezuela controlada por EE UU, ¿de qué van a hablar ahora Isabel Díaz Ayuso y su ayudante Alberto Núñez Feijóo?