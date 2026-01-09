Intentar vencer a Leyma Coruña este domingo en el Pedro Ferrándiz es como pretender someter a Atila, el emblemático rey de los hunos que arrasó Europa en el siglo V de nuestra era. Contaba la leyenda que, por donde pisaba su caballo, no crecía la hierba. Y algo así sucede con el imperio de los gallegos en esta nuestra primera FEB de baloncesto. Recién descendidos de la Liga Endesa, los hombres de Carles Marco únicamente han concedido una derrota, ante sus vecinos de Santiago, dirigidos por Epifanio. Por lo demás, el imperio coruñés se extiende con la dureza y crueldad con que los llamados bárbaros asaltaron Oriente y Occidente al filo de la Edad Media. Si Atila fue temido en Roma con la misma intensidad con que lo había sido Aníbal el cartaginés, no lo son menos los líderes de la LEB Oro, que acumulan tres victorias más que el HLA Alicante (13 en 14 jornadas). Las tribus hunas fueron capaces de hacerse con el control de gran parte de Europa y Asia, desde el Danubio hasta el mar Báltico, negociando el cobro de impuestos y conquistando tierras bajo el liderazgo indiscutible de Atila, cuyo nombre resonaba de uno a otro confín (no es difícil establecer paralelismos con la realidad política actual, por desgracia). Uno tras otro, a lanza, a espada, o con el arco desde el caballo, los pueblos iban cayendo: alanos, ostrogodos, visigodos, gépidos, hérulos, turingios, esciros, vándalos, suevos… para terror de los romanos, que veían amenazadas sus fronteras. ¿Era posible vencer a Atila, el azote de Dios, y a su temido ejército? ¿Nos dice algo la historia sobre la estrategia para el partido del domingo?

Yo diría que la respuesta la tiene Santa Genoveva. Sé que no esperaban a esta heroína inesperada, patrona de París que celebra su festividad en enero. Pero lo cierto es que cuenta la leyenda que cuando Atila atravesó la Galia para conquistar París, fue la joven Genoveva quien arengó a los hombres para no rendirse ante los hunos, defender la ciudad y resistir el ataque de Atila. París aguantó y el rey de los hunos fue derrotado poco después. El liderazgo de Genoveva quedaría apuntalado para siempre con su papel ante la invasión de los francos, que a la postre dominarían la Galia. Ella se convirtió en la icónica protectora de la capital francesa y nos da un rayo de esperanza para soñar con que Larsen, Polanco, Torres, Mwema, Jordà y compañía serán capaces de resistir la ofensiva coruñesa en el fortín lucentino. ¿Quién será este domingo entonces el azote de Dios…?