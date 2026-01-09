Defender la soberanía digital europea en las redes

La ministra de infancia y juventud, Sira Rego, acusa a la red social X -la de Elon Musk- de un presunto delito de pornografía infantil. La inteligencia artificial de X (antes Twitter) habría generado, a petición de usuarios, material de violencia sexual contra menores de edad, "una práctica que no puede entenderse como un uso neutro de la tecnología y que podría suponer un delito de pornografía infantil y otro contra la integridad moral. Se trata de prácticas que vulneran gravemente la dignidad, la intimidad y los derechos fundamentales de niños y adolescentes en el entorno digital”.

Actualmente el Congreso está tramitando la ley orgánica para la protección de personas menores de edad en entornos digitales. La creación de imágenes falsas a partir de fotografías de personas reales sin permiso - deepfakes - es ilegal en Estados Unidos, Europa y otros muchos países, y es más grave en el caso de menores. En 2024 ya hubo en España una sentencia que reconoce esta práctica como una forma de violencia digital tipificada como delito de pornografía infantil y contra la integridad moral.

Este es un frente más de choque entre Europa y el gobierno estadounidense de Donald Trump. La administración Trump decidió esta última Navidad prohibir la entrada en Estados Unidos a cinco ciudadanos europeos a los que ha acusado de coaccionar a las plataformas digitales para que “censuren voces estadounidenses”, según anunció el secretario de Estado, Marco Rubio. Entre los sancionados se encuentran el excomisario europeo del Mercado Interior, el francés Thierry Breton, impulsor de la regulación para limitar la desinformación en plataformas como X, Meta y TikTok; también han sido vetados cuatro representantes de ONG que luchan contra la desinformación y el odio en las redes. El motivo es porque “han liderado esfuerzos organizados para coaccionar plataformas estadounidenses para que censuren, desmotiven y supriman opiniones estadounidenses con las que discrepan". Curiosamente, la negativa del visado (ESTA) se produce poco después de que la Comisión Europea haya impuesto una multa de 130 millones de euros a X por incumplir las obligaciones de transparencia que establece la Ley de Servicios Digitales (DSA) aprobada por el 90 % del Parlamento Europeo. La ley establece la posibilidad de que las plataformas den acceso a las autoridades a los algoritmos que utilizan para fijar qué contenidos ofrecen a los usuarios. Para el gobierno de Trump la regulación de las redes sociales para limitar la desinformación y el discurso de odio constituye una forma de censura y “un ataque al pueblo estadounidense por parte de gobiernos extranjeros”. La comisión ha abierto una investigación a Google y a WhatsApp por sus servicios de IA. Desde el mes pasado Australia también tiene en vigor una ley que prohíbe a los menores de 16 años tener una cuenta en redes sociales.

El año pasado el congreso norteamericano estuvo a punto de aprobar la ley de seguridad infantil en internet, pero entonces Mark Zuckerberg y sus dólares la hicieron fracasar. Elon Musk y su X se ha convertido en un gran promotor del discurso del odio. El Wall Street Journal publicó un artículo titulado: Facebook sabe que Instagram es tóxico para los adolescentes según su propia investigación interna. La misma Meta reconoció que obtendría alrededor de un 10 % menos de ingresos anuales si dejara de publicitar estafas y productos prohibidos según los propios documentos internos de la empresa (Paul Krugman. Los Estados Unidos se han convertido en un narcoestado digital. 9-XII-2025). Lo más grave de todo es que la propia oficina del director general de Salud Pública de Estados Unidos ya en 2023 -antes de la era Trump- publicó un estudio titulado " Redes sociales y salud mental juvenil " (Social media and youth mental health).

Los plutócratas de las redes controlan gran parte de las políticas gubernamentales hasta el punto de que las relaciones comerciales entre ambos lados del Atlántico las están condicionando a que desaparezcan las regulaciones digitales europeas. Los capos de las redes están defendidos y coordinados por el capo dei capi, Donald Trump. No respeta la soberanía territorial ni la digital. Los traficantes de la droga de las redes no respetan la soberanía, ni respetan las leyes nacionales o europeas.