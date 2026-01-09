Entrar cagado a 2026 para no arrastrar la mierda de 2025

Siempre nos han vendido el cambio de año como una coreografía limpia: uvas, propósitos, ropa interior nueva y muy roja y una versión mejorada de nosotros mismos esperando al otro lado del calendario. Pero la verdad —esa que no sale en los reels— es que nadie entra en enero completamente purificado. Entramos cansados. Entramos con resacas emocionales que no se pasan ni con ibuprofeno ni con pilates. Llenamos los gimnasios porque pensamos que este año es el nuestro. Nos mentalizamos de cambiar de trabajo porque, al fin, vamos a mandar a la mierda al jefe pesado de turno. Dejamos de ver a esa persona que nos exige demasiado y da poco y, a veces, hasta llegamos a la conclusión de que lo mejor es romper lo que hay y tratar, de alguna forma, de recuperarnos estos años nuevos de los años viejos. Y tras los quinientos días que parece durar enero, llega febrero y se nos olvida. Los gimnasios se vacían. La idea de dejar el trabajo nos parece más loca durante la resaca del invierno que no parece tener fin. Y vuelves a sentirte cómodo con esa sensación de que más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. ¿Qué nos pasa, mundo?

El otro día, en una cena con mis amigos, una de ellas dijo que había que empezar el año cagado para no arrastrar la mierda del año anterior. Me hizo muchísima gracia en ese momento. No por la expresión —que también— sino porque tenía razón. Yo le pregunté de qué hablaba. «Literal. Haber cagado. Haber soltado. No empezar enero apretando nada».

Y ahí la conversación se puso sorprendentemente seria para estar hablando de intestinos. Porque, pensándolo bien, entramos en los años nuevos igual que entramos en muchas relaciones: conteniéndonos, aguantando, fingiendo que podemos con todo sin tirar todo eso que ya no nos funciona. Nos pasamos los años reteniendo lo que no nos gusta, lo que nos pesa, lo que nos decepciona, y luego nos extraña sentirnos hinchados emocionalmente. Por eso nacen los propósitos. Porque nos encantaría parecernos más a esa versión nuestra que ha cagado.

Es que, aunque no me creáis, llevo semanas escuchando hablar de propósitos como quien habla de dietas imposibles: con entusiasmo fingido y cero intenciones reales de cumplirlos. Como si hubiera que limpiar un suelo lleno de manchas que no se van por mucho que lo intentas. Como un reto imposible. Este año sí, decimos, mientras repetimos exactamente los mismos patrones con distinto nombre.

Uno de mis amigos añadió que lo verdaderamente triste no es repetir errores año tras año, sino hacerlo con la esperanza intacta. Volver a prometerse lo mismo sabiendo, en el fondo, que no vas a cambiar nada. Y entendí que quizá no nos falta motivación, sino la higiene emocional básica que nos permita estar conformes con nosotros mismos.

Al salir del bar, mi amiga repitió «Mañana cagados, eh. No me jodáis». Era treinta de diciembre. A menos de veinticuatro horas de terminar el año. Y yo, al final, mientras la abrazaba, me acordé de Virginia Woolf. En un texto suyo, la autora dijo que sus propósitos de 1931 eran: «No tener ninguno. No estar atada. Ser libre y amable conmigo misma. A veces leer, a veces no leer. Salir, sí, pero quedarme en casa a pesar de que me inviten. En cuanto a la ropa, creo que compraré buena ropa». Y quizá eso, sin fuegos artificiales ni listas infinitas, sea la forma más honesta —y más humana— de empezar de verdad.