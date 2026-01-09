La pirámide de Maslow

Si alguna reflexión puede resultar importante cuando se trata de empezar un año como este no hay otra como la de valorar y calcular cuáles son nuestras actuales necesidades básicas, y que coinciden en todos los ciudadanos, porque son las mismas, ya que el objetivo de cada persona debe enfocarse acerca de cuáles son éstas para tratar de enfocar nuestras acciones y previsión del año para llegar a cubrirlas. Y es que hay algunas personas que enfocan sus objetivos sin detenerse a pensar cuáles son primero sus necesidades personales básicas para, a partir de ahí, ir fijando otras, pero una vez resueltas aquellas como premisa básica de la que partir. Porque la vida hay que construirla como se hace un edificio, o como los egipcios construyeron las pirámides. Desde abajo hacia arriba.

Pues bien, sobre la cuestión relativa a las necesidades personales que cada uno de nosotros tenemos hay que recordar una interesante teoría que se basa en la conocida como pirámide de Maslow. Así, esta pirámide, o jerarquía de necesidades de Maslow, es una teoría psicológica formulada por Abraham H. Maslow en 1943 que explica la motivación humana a partir de un sistema jerarquizado de necesidades. La idea central es que las personas tienden a satisfacer primero las necesidades más básicas y, una vez cubiertas, buscan satisfacer necesidades de nivel superior. Vamos, lo lógico, pero que no siempre se cumple, ya que algunas personas empiezan a construir sus casas “desde el tejado”.

La pirámide formulada por este autor parte de una estructura configurada con unas primeras necesidades fisiológicas que es preciso tener cubiertas por encima de todo, y que se refieren a la alimentación, descanso, que incluye cumplir las horas mínimas de sueño, el consumo de agua suficiente cada día, y la salud de los miembros de la familia, que es la necesidad básica más importante que tenemos, porque sin salud la “pirámide” se viene totalmente abajo, y no cabe hacer o construir nada más. No hay otro objetivo que estar bien de salud. Y si no es así no hay más objetivo que este y los demás se desvanecen.

En la estructura de la pirámide, el segundo grupo de necesidades son las de seguridad que están relacionadas con la estabilidad y la protección personal entre las que podemos incluir la seguridad física, la seguridad económica y laboral, y una vivienda estable. Porque la tenencia de un lugar donde residir es ahora mismo una de las cuestiones más complejas que existen por el problema de la vivienda que tienen muchos ciudadanos ante el elevado precio en la compra de las mismas, así como el de los alquileres motivado por una regulación normativa errónea que ha generado el miedo en los propietarios de viviendas para retirar muchas de ellas de la circulación en régimen de alquiler ante los problemas legales derivados de la Ley de Vivienda de 2023, y que ha creado auténtico pánico en los propietarios ante la situación de que el arrendatario deje de pagar las rentas y se introduzca en un periplo eterno para poder recuperar su posesión, lo que ha provocado que al reducirse el parque de viviendas en alquiler se eleve el precio de los alquileres. Por ello, la necesidad de una vivienda digna es una de las básicas en la estructura de la pirámide de Maslow, y la más difícil de cubrir ahora mismo por los ciudadanos.

No obstante, insistimos en que la dificultad de cubrir la necesidad de la vivienda no conlleva una especie de derecho de ocupación de la misma de forma ilegal, que debe ser absolutamente rechazada para proteger a los propietarios de viviendas a no ver perturbado su derecho sobre las mismas cuando están siendo ocupadas ilegalmente y no existe una regulación legal ágil que devuelva la posesión a su propietario. Y todo ello, porque las necesidades de vivienda en la estructura piramidal no conlleva un derecho de apropiación de los bienes de los demás para cubrir esas necesidades, porque esto son actuaciones que deben ser sancionadas por el Estado y protegidos los bienes de las personas frente a quiénes quieren apoderarse de ellos con la excusa de que quieren cubrir sus “necesidades”. Y es que resulta obvio que los objetivos que marca la pirámide de Maslow se deben obtener con la ley en la mano, no al margen de esta, que es lo que está ocurriendo en muchas ocasiones.

En otra escala de necesidades existen las sociales de vivir en comunidad como las relaciones afectivas, aunque hay gente totalmente asocial que no cumple una de las premisas de la pirámide, otras son de estima personal o reconocimiento por los demás, que esto le gusta a todos, y otras a la necesidad de autorrealización profesional en base al crecimiento personal, creatividad y lograr metas personales. Pero, en definitiva, vayamos subiendo la pirámide por partes y por pisos sin pasar de uno a otro sin haber cubierto la secuencia de Maslow.